مصر تحتفل باليوم العالمي لـ«القطن» غدا

تحتفل جمعية القطن المصري، بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية الدولية للقطن، باليوم العالمي للقطن تحت رعاية وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي غداً الاثنين.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن جمعية رجال الأعمال المصريين ستتضمن فعاليات الاحتفالية إلقاء كلمات من وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة، ونيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، لتوضيح دور الدولة في الارتقاء بزراعة الأقطان خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الجمعية أن الاحتفالية ستشمل عرضا تقديميا لتوضيح دور الجمعية المصرية للقطن في ترويج وحماية العلامة التجارية للقطن المصري.

«قطاع الأعمال»: بيع 130 ألف قنطار قطن خلال شهر من تطبيق منظومة التجارة الجديدة

وأقرت الحكومة المصرية منظومة جديدة لتداول الأقطان منذ عام 2019 بعد تشكيل اللجنة الوزارية للقطن لمتابعة تنفيذ منظومة تجارة القطن الجديدة المطبقة على مستوى الجمهورية.

ووفقاً لوزارة قطاع الأعمال العام باعت المنظومة الجديدة للقطن خلال الفترة من 1/9/2021 إلى 2/10/2021، 130 ألف قنطار، منها نحو 71 ألفًا في الوجه القبلي و59 ألفًا بالوجه البحري بعد جمعها في مراكز التجميع التي تم افتتاحها بعدد من المحافظات بالوجهين القبلي والبحري، وكذلك كميات الأقطان المباعة من خلال المزادات إذ تسهم هذه المنظومة في الحفاظ على نظافة القطن وجودته، فضلًا عن تحقيق أفضل سعر للمزارع من خلال بيع القطن في مزادات علنية.

مراكز تسلم الأقطان من المزارعين شملت عدة محافظات

وبحسب الوزارة، فإن مراكز التجميع لاستلام الأقطان من المزارعين وبيعها في مزادات علنية شملت محافظات الفيوم، بنى سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، الشرقية، الإسماعيلية ، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الغربية. ويبلغ عدد مراكز تجميع الأقطان نحو 21 مركزا للتجميع في الوجه القبلي و181 مركزا للتجميع في الوجه البحري، حيث يتم عبر هذه المراكز توفير أكياس من الجوت للمزارعين - بسعر التكلفة - لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى لبيعها في مزادات علنية بين شركات التجارة.