وكيل «زراعة دمياط»: زيادة إنتاجية فدان القطن إلى 13 قنطارًا

أكد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اليوم، رفع معدلات إنتاج المحافظة من القطن لتصل إلى 13 قنطارًا للفدان، واهتمام الدولة بتسويق القطن وتطبيق منظومة القطن بما يضمن الحفاظ على حقوق المزارعين كما طالب كافة مزارعي القطن بسرعة توريد القطن بحلقات التجميع.

وجاء ذلك خلال متابعته، أعمال فرز القطن بحلقة تجميع الوسطاني بحضور هيئة تحكيم القطن، مؤكدا على وجود خطوات واسعة تبذلها أجهزة الزراعة؛ لاستعادة القطن المصري مكانته العالمية؛ تبدأ من المتابعة المستمرة للحقول والإشراف على تنفيذ التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية، والتي كان لها نتائج واضحة في زيادة إنتاجية الفدان.

التيسير على المزارعين

كما تابع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، زراعات القطن، بنواحي المحافظة؛ للتعرف على أعمال الجني وتوريد الأقطان بحلقات التجميع، مشددا على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للتيسير على المزارعين خلال أعمال التوريد وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل سير التوريد حال رصدها.

وأشار عبد السميع إلى توجه العديد من المزارعين بنطاق المحافظة لتطوير أنظمة الري والتحول لاستخدام نظم الري الحديث، مشيرا إلى تخطي المساحات التي تم تنفيذ نظم الري بها أكثر 6001 فدان بأعداد تجاوزت 3556 مزارعًا، ولاقت نتائج ممتازة من حيث تفوقها في معدلات الإنتاج وكذلك جودة المنتج؛ الأمر الذي يبشر بزيادة الإقبال والتوسع في استخدام نظم الري الحديث مستقبلا في ظل الجهود المبذولة لتوعية المزارعين بأهميتها وتقديم الدعم الفني لهم.