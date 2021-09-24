حصاد القطن المصري بين 22 صورة لـ«بي بي سي» لأهم أحداث أفريقيا

نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» 22 صورة تلخص أهم الأحداث في قارة أفريقيا خلال أسبوع، وكان من بين الصور التي اختارتها صورة تعبر عن بدء موسم جني القطن، فضلا عن صور لأحداث أخرى منها وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومحاولة الانقلاب التي وقعت في السودان.

صورة القطن المصري بين صور بي بي سي

ونشرت «بي بي سي» صورة لأطفال كانوا يلعبون في كومة من لوز القطن والتقت الصورة الأحد، حيث تشهد مصر هذه الأيام موسم حصاد القطن، أيضا من مصر اختارت «بي بي سي» أيضا صورة لمواطن مصري يدعى طه عبيد والذي يقوم بإطعام دجاجته الأليفة أو «ديك» فيما يبدو فوق سطح منزله.

نشرت أيضا «بي بي سي» صورة قالت إنها بقايا ملصق صورة للرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة والذي توفي مساء الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما.

ونشرت صورة أخرى لمحتجين في الكاميرون، يوم الأربعاء، يطالبون بإعادة قطعة أثرية من ألمانيا المستعمر السابق، ويقولون إن تمثال نجونسو قد نهب من قبل الألمان في عام 1902 وله قيمة روحية كبيرة.

أيضا نشرت «بي بي سي» صورة وكتبت أسفلها تعليقا مضمونه إن الصومال استضاف يوم الأربعاء الماضي أول عرض عام للأفلام منذ 30 عاما، مما رفع الآمال بإحياء الجانب الثقافي وسط الأزمة الأمنية المستمرة منذ عقود، وأشارت «بي بي سي» أنه كان على رواد السينما المرور عبر عدة نقاط تفتيش للوصول إلى المسرح.

ومن العاصمة الغينية كوناكري، اختارت «بي بي سي» صورة لمواطنين يطالبون بعودة النشطاء السياسيين المنفيين الذين فروا من حكم الرئيس ألفا كوندي، والذي وقعت ضده انقلاب مؤخرا أطاح بحكمه.

ونشرت «بي بي سي» كذلك صورة لغروب الشمس يوم الثلاثاء فوق النيل الأزرق في السودان بعد ساعات من إحباط محاولة انقلاب.