وكيل «التعليم» عن واقعة طلاب الخانكة: «بعتذر لأولياء الأمور ومرضهاش لابني»

علق الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على أسباب التكدس الذي شهدته الفصول في بعض المدارس، قائلًا إن اليوم الدراسي الأول كان أفضل مما توقع الكثير، وأصبح العام الدراسي منتظمًا، لكن التكدس اليوم يرجع إلى وجود بعض الإدارات التعليمية التي تضم كثافات مرتفعة، مشيرًا إلى وجود توجيهات من وزير التربية والتعليم لتقليل الكثافات من خلال تخصيص فترتين للطلاب من أجل تطبيق التباعد الاجتماعي، موضحا أن هذا الإجراء لن يعمم في كل المدارس.

«التعليم»: أولياء الأمور حضروا لتسهيل اختيار الأماكن لأبنائهم

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أنه طلب من أولياء الأمور توعية أبناءهم بارتداء الكمامات الطبية طوال اليوم الدراسي، لافتا إلى أن أولياء الأمور حضروا إلى المدارس من أجل تسهيل اختيار الأماكن عليهم في الفصول ومشاركتهم في اليوم الدراسي الأول، موضحا أن هناك موروث شعبي بأن من يجلس في الأول هو المتفوق، مبينًا أن الوزارة تتفهم تصرف أولياء الأمور من منطلق أبوي.

«التعلي»: تفاجأنا بما حدث في مدرسة بالخانكة

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية: «اتفاجأنا بأحد مديري المدارس في منطقة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، حصل عنده تدافع، وكان هناك فصل تحت الصيانة ينقصها الديسكات، وباين في الصورة إن الفصل جديد وبدل ما يخليهم ينتظروا دخلهم وقعدهم في الأرض، كان المفروض يقعدهم في معمل مش هيقعدهم بالمنظر ده ده أول يوم يعني، وإحنا عزلنا المدير عشان هو تربوي بالأصل وده لا يليق بتربوي لو جاله ضيف مش هيعمل معاك كده».

وتابع: «إحنا شوفنا شكل غير تربوي، وهو في الأصل تربوي، وحطينا بديل له مدير تاني، ونزلنا حد من المديرية وفضلنا في المدرسة فترة طويلة، والفصل أصبح جاهزًا، والقليوبية محافظة كبيرة فيها 2000 مدرسة ومليون ونص طالب، وكان غير مقبول إن التصرف يكون غير تربوي بالمرة، وأنا بعتذر لأولياء الأمور ومرضاش ده على أحد أبنائي».