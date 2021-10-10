رئيس جامعة الإسكندرية يطلق قافلة طبية للمسح السمعي اللغوي 

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم، إطلاق قافلة طبية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع وعلاج تأخر النطق للأطفال في مرحلة الحضانة.

وجاء ذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الاجتماعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رسالة جامعة الإسكندرية

وأكد أن تلك القافلة تُشكل جزءا هاما من رسالة جامعة الإسكندرية في خدمة المجتمع المصري، وتهدف إلى الكشف المبكر على الأطفال في سن الحضانة؛ للتدخل وعلاج ضعف وفقدان السمع وعلاج تأخر النطق وهم في مرحلة الحضانة.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية في بيان، إلى أهمية الكشف المبكر على الأطفال في تلك المرحلة المبكرة التي تعد حجر الأساس في حياتهم؛ للتدخل وتقديم العلاج الكامل للحالات التي تحتاج لذلك.

خلق الوعى لدى الأسر

وأوضح أن المبادرة تعمل أيضا على خلق الوعى لدى الأسر، وحثهم على الاهتمام بالأطفال في هذه الفترة العمرية من خلال التنشئة السليمة للطفل وتنمية قدراته الذهنية والصحية وتكوين شخصيته.

يذكر أن القافلة تم تنظيمها بواسطة كلية الطب وكلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية؛ لإجراء المسح السمعي اللغوي للأطفال، والتأكد من سلامة الإدراك واللغة والتحدث بطلاقة لدى الأطفال واكتشاف ضِعاف السمع، فضلا عن تحسين الحصيلة اللغوية ومعالجة عيوب النطق والكلام لدى الأطفال ضعاف السمع.