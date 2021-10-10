مليون جنيه قرض السيارة بضمان الوظيفة من بنك الإسكندرية

العديد من المواطنين يرغبون في الحصول على سيارة ملاكي، والتي تعتبر حلم كل شاب، ويستعرض «الوطن» في ضوء ما يقدمه لمتابعيه من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على قرض السيارة التي يصل تمويلها إلى مليون جنيه أو أكثر في عدد من البنوك

يقدم بنك الإسكندرية قرض تمويل للحصول على سيارة ملاكي، وتنشر «الوطن» تفاصيل الحصول على قرض سيارة والذي يصل إلى مليون جنيه، ويقدمه بضمان الوظيفة، ومن خلال السطور القادمة سيتم عرض التفاصيل الخاصة بحصول على قرض السيارة من بنك الإسكندرية.

تمويل سيارة بضمان الوظيفة

برامج تمويل السيارة المقدم للأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر والراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة.

خصائص التمويل

خصائص التمويل

مدة التمويل

تصل إلى 8 سنوات

قيمة التمويل

تصل إلى مليون جنيه مصري

مواصفات إضافية

تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة

متطلبات التمويل

المتطلبات الأساسية:

عمر العميل : من 21 إلى 65 عاما

الحد الأدنى لمدة العمل: 3 أشهر

المستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي

خطاب مفردات مرتب

فاتورة مرافق حديثة «غاز – كهرباء – تليفون» لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

عرض سعر ساري للسيارة

يمكن طلب مستندات اضافية وفقا لبرنامج التمويل

يذكر أن جميع البنوك قدمت خلال الفترة الماضية برامج لتمويل قرض الحصول على سيارة، وذلك بعدد سنين متفاوتة وفائدة متغيرة على حسب كل بنك.

وشهد سوق السيارات انتعاشة عقب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وهو عمليات اللقاح للمواطنين مما أدى إلى زيادة فى الاستثمار بسوق السيارات الحديثة والمستعملة.

وأكد على محمود، تاجر سيارات وعضو برابطة تجار السيارات، فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن سوق السيارات فى مصر شهد انتعاشة عقب نهاية عام 2020، بالرغم من عمليات الإغلاق وأن الاقتصاد المصري شهد نموا تدريجيا فى جميع المجالات.