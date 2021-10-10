السيسي ورئيس جنوب السودان يجريان عدة مباحثات.. أبرزها السد الإثيوبي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية، اليوم، الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، إذ أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وجرى استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للبلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بأخيه الرئيس «كير» في بلده الثاني مصر، مؤكدا أن هذه الزيارة، تعكس خصوصية العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين على مستوى القيادة السياسية والحكومتين والشعبين، مشيدا بوتيرة الفعاليات المستمرة بين البلدين، التي توجت مؤخرا بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة في القاهرة في شهر يوليو 2021، وهو ما يؤكد الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، القائمة على تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين.

استمرار دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان في الفترة الراهنة

كما أكد الرئيس، استمرار دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان في الفترة الراهنة، ارتباطا بتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام المنشط الموقع في عام 2018، والتحديات المرتبطة بجائحة كورونا، ومخاطر الفيضانات والأزمة الغذائية، فضلاً عن مساندة جوبا في الارتقاء بمختلف القطاعات التنموية، خاصةً في مجالات الري والصحة والتعليم، وذلك بالتوازي مع إطلاق عملية شاملة للتكامل الاقتصادي على المستوى الوطني.

وأعرب رئيس جنوب السودان، بدوره، عن امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا قوة الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كل المجالات، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي في القارة الأفريقية.

سلفا كير يشيد بنشاط الشركات المصرية في جنوب السودان

كما أكد الرئيس «كير»، وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، مشيدا في هذا الإطار، بنشاط الشركات المصرية في جنوب السودان، ومساهمتها في جهود التنمية، خاصةً في مشروعات البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات والمشروعات الزراعية، معربا عن تطلع بلاده لتعظيم هذا النشاط، وتوفير كل التسهيلات الداعمة له، وتقدير جنوب السودان لما تقدمه مصر من دعم فني على مدار السنوات الماضية، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على باقي دول المنطقة.

التباحث حول مستجدات قضية السد الإثيوبي

كما جرى التباحث حول مستجدات قضية السد الإثيوبي في ضوء التنسيق القائم والمستمر بين البلدين الشقيقين في هذا الشأن، خاصة بعد صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق قانوني منصف وملزم، خلال فترة وجيزة يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.