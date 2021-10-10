«الآثار»: هدفنا إظهار التماثيل بشكلها اللائق المفقود منذ سنوات

قال الدكتور مصطفى عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة السياحة والآثار، إن المبادرة التي بدأتها وزارة الآثار بترميم التماثيل الأثرية في مختلف المحافظات المصرية، هدفها الرئيسي الاهتمام بالتماثيل وإظهارها بالشكل اللائق الذي فقدته لفترات زمنية طويلة.

عبدالفتاح: تنظيف 80 تمثالا موزعين بأغلب ميادين الجمهورية

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم، أن المبادرة بدأت منذ شهر مارس الماضي، عندما اهتمت وزارة السياحة والآثار بتنظيف التماثيل، وجرى تنظيف ما يقارب الـ80 تمثالا موزعين على جميع الميادين بجميع المحافظات المصرية.

وأوضح أن المبادرة تستكمل مهام عملها حاليا، بعد مرور 6 أشهر لعمل صيانة دورية عليها، حتى تظهر في مظهرها اللائق والحضاري المناسب لمكانة وعظمة مصر التاريخية، حيث أن أعمال الصيانة الدورية، تشمل إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة، باستخدام أسلوب تنظيف ميكانيكي جاف أو عبر التنظيف الرطب أو بحسب الحالة، بالإضافة لحماية وعزل العناصر المعدنية، وصيانة العناصر الحجرية، وكذا إعادة إحياء النصوص.

المبادرة بدأت في 22 محافظة

وأكد أن المبادرة بدأت في 22 محافظة، وكان من أبرز الميادين التي عملت الوزارة على تجميلها، ميدان التحرير، والذي جرى تزيينه بوضع مسلة وعدد من الكباش، وتم افتتاحه بالتزامن مع موكب المومياوات الملكيةا.

وبدأت وزارة السياحة والآثار الأحد قبل الماضي، مرحلتها الثانية من المبادرة التي أطلقتها بداية العام الجاري، وذلك من أجل تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية.