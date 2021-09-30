بدء مشروع ترميم مسجد الطنبغا الأثري بالقاهرة بـ32.5 مليون دولار

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع ترميم مسجد الطنبغا المارداني بشارع باب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر.

وحضر الافتتاح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ولويس موريال مدير عام مؤسسة الأغاخان، و15 من سفراء دول العالم من كل من المملكة العربية السعودية والمغرب والاتحاد الأوروبي وفنلندا ولتوانيا وهولندا وإسبانيا والتشيك واستونيا والمجر وبلغاريا ولاتفيا وسلوفانيا وقبرص.

وأشاد الدكتور مختار جمعة بالمجهودات التي بذلتها وزارة السياحة والآثار في ترميم المسجد، مثمنا التعاون القائم والمثمر بين الوزارتين، ومؤكدا أن جميع الجهات المعنية بالدولة المصرية تعمل على حفظ التراث الإنساني عامة سواء الاسلامي أو المسيحي أو اليهودي حيث أن الأديان تجمع ولا تفرق وهي رسالتها الأساسية، وأشار إلى أن شعائر صلاة الجمعة ستقام غدا في مسجد الطنبغا المارداني.

«أغاخان» تساهم في المشروع بـ25 مليون دولار

فيما وجه لويس موريال مدير عام مؤسسة الأغاخان، الشكر إلى وزير السياحة والآثار على تحمسه لمشروع ترميم المسجد منذ توليه ملف وزارة الاثار وتوقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة الأغاخان للخدمات الثقافية للبدء في مشروع ترميم هذا المسجد الهام، مضيفا أن مؤسسة الآغاخان للثقافة قد ساهمت في هذا المشروع بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 7.5 مليون دولار أمريكي ممنوحة من الهيئات الدولية، بإجمالي 32.5 مليون دولار أمريكي.

وأضاف «موريال»، أن المجموعة الضخمة من المعالم الإسلامية الفريدة في القاهرة التاريخية تعد نقطة جذب مهمة للسياحة، والتي يمكن أن تسهم في إحياء حي الدرب الأحمر، وتعزيز الصناعات والحرف التقليدية به.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، أن المشروع لم يقتصر على ترميم الجانب الشرقي من المسجد فقط، وإنما شمل تأهيل البنية التحتية السياحية المادية والاجتماعية والاقتصادية التي تسمح للزوار الاستمتاع بالمعالم الأثرية المتميزة في قلب القاهرة، ما يساهم في تحقيق التنمية السياحية والاجتماعية والاقتصادية بما يتسق ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم المسجد والذي يعد واحدا من أجمل مساجد القاهرة، هو إضافة أثرية وسياحية جديدة للمنطقة، حيث أنه ثمرة تعاون بين الوزارة ومؤسسة الأغاخان للخدمات الثقافية والاتحاد الأوروبي، فهو واحد من العديد من مشروعات الترميم التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان في منطقة الدرب الاحمر، والتي شملت أعمال ترميم العديد من آثار المنطقة.

ترميم «الطنبغا» أحد 3 مشروعات يمولها الاتحاد الأوروبي

ومن جانبه، قال العميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، أن مشروع ترميم مسجد الطنبغا المارداني يعد أحد المكونات الثلاثة لمشروع شامل يتم تمويلها بمنحة من الاتحاد الأوروبي بعنوان «الوصول إلى التراث الثقافي الإسلامي للقاهرة»، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على التراث الثقافي الإسلامي الغني والمادي للقاهرة التاريخية، فضلاً عن الترويج للسياحة الثقافية كمحفز رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.

فيما أضاف الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال ترميم المسجد بدأت في ديسمبر 2018، مشيرا إلى استخدام أحدث الأساليب العلمية في الترميم وبما يتماشى مع أعلى المستويات الدولية لمعايير الحفظ والسلامة بما يتناسب وأهمية المسجد.

وشملت أعمال الترميم التى تمت بالمسجد ترميم الجزء الشرقي منه حيث أعمال الترميم الانشائي، إضافة إلي أعمال الترميم الدقيق وتطوير نظم الإضاءة الداخلية والخارجية لكلا من المئذنة والقبة والواجهات الخارجية والصوتيات والتي اشتملت على سماعات ولوحة توزيع الصوت والمشكلات الزجاجية.

يذكر أن مسجد الطنبغا المارداني مسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951، ويقع بشارع باب الوزير بالدرب الأحمر، وشيد فيما بين عامي 739هـ/ 1338م - 740هـ/1340م على يد الأمير الطنبغا بن عبد الله المارداني الساقي أحد أمراء الملك الناصر محمد بن قلاوون.