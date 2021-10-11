اليوم.. «الجمعية المصرية» تحتفل باليوم العالمي للقطن

تُقيم الجمعية المصرية للقطن احتفالية كبرى، بمناسبة اليوم العالمي للقطن بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ونيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، بفندق النيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة.

وقالت جمعية القطن المصري في بيان صحفي أمس الأحد، إن الاحتفالية تنظمها الجمعية بالتعاون من معهد أبحاث القطن العالمي واللجنة الاستشارية الدولية للقطن، احتفالا باليوم العالمي للقطن تحت رعاية ثلاث وزارات وهي قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي.

وأشارت الجمعية إلى أن وزراء قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي سيتحدثون خلال الاحتفالية بالخطة الناجحة التي نفذتها الحكومة لاستعادة القطن المصري إلى عرشه بعد تطبيق المنظومة الجديدة لتداول الأقطان منذ سبتمبر عام 2019، كما ستشهد الاحتفالية عرضا تقديميا لتوضيح دور الجمعية المصرية للقطن في ترويج وحماية العلامة التجارية للقطن المصري.

200 مركز لتجميع الأقطان في جميع أنحاء الجمهورية

ونفذت الحكومة المصرية منذ عامين، منظومة جديدة لتداول الأقطان في الوجهين القبلي والبحري، بعد تدشين أكثر من 200 مركز لتجميع الأقطان تتوزع بين 21 مركزا في الوجه القبلي، و121 مركزا في الوجه البحري، لتجميع الأقطان من المزارعين، في خطة للحفاظ على القطن وتجميع قطن عال الجودة خال من الشوائب، وتحقيق أفضل سعر للمزارع من خلال بيع القطن في مزادات علنية.

أكياس من الجوت للمزارعين بسعر التكلفة

وأقامت اللجنة الوزارية المشكلة لتنفيذ منظومة تداول الأقطان الجديدة، عددا كبير من مزادات الأقطان في محافظات متعددة أبرزها أسيوط وسوهاج والإسماعيلية وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والغربية، بعد توزيع أكياس من الجوت للمزارعين بسعر التكلفة، لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى لبيعها في مزادات علنية بين شركات التجارة.