وليد سليمان: «لو خسرنا نهائي القرن الدنيا كانت هتتقلب».. وأتمنى ضم بن شرقي

أكد وليد سليمان جناح الأهلي، أن الفوز على الزمالك في نهائي النسخة قبل الماضية من دوري أبطال أفريقيا، كان له طعم خاص مشددًا على أن الفريق لو خسر هذا اللقاء كانت الدنيا ستنقلب ولن تقعد قائلًا: «لو كنا خسرنا كانت الدنيا هتتقلب لأن الناس مش هتقبل خسارة نهائي القرن».

وأضاف «سليمان»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، مساء اليوم الأحد، والذي يذاع على شاشة dmc، من تقديم الإعلامية إنجي القاضي: «هدف شيكابالا حلو جدا، وبالنسبة لمحمود علاء، فالموضوع صعب ومش حلو، وكل واحد يتمنى أن يكون الأفضل في الملعب، وأقوله بالتوفيق وربنا يكرمه، وهو لاعب كويس، وأي فريق في مصر كان يتمنى يكون موجود معاهم».

وليد لمحمود علاء: كلنا بنغلط

وتابع موجهًا حديثه لمدافع الزمالك محمود علاء: «متركزش عشان متاخدش منك كتير جدا، وكلنا بنغلط وفي ناس بتجيب أجوال في نفسها، لكن الماتش ده كان تاريخي، وفي الآخر ده توفيق ربنا وأكيد ربنا شايلك الأحسن ومتركزش في الحاجات دي خالص».

أتمنى ضم أشرف بن شرقي

وأشاد وليد سليمان، بلاعبي نادي الزمالك، مؤكدًا أنهم على مستوى عالٍ، مشيرًا: «لو هختار اسم واحد يجي الأهلي هيبقى أشرف بن شرقي، هو لاعب رائع وكان سببًا كبيرًا في فوز الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا».

وحول المقارنة بينه وحسين الشحات، قال: «مينفعش أقارن لاعب بلاعب، ده بيلعب حاجة وده حاجة تانية، وكل واحد وله مميزاته، وحسين ماشي معانا كويس».

وكان محمود علاء قد تسبب في هدف الفوز الذي أحرزه لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا في العام الماضي، وهو ما تسبب في تعرضه لسخرية واسعة من جمهور الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار «القاضية ممكن» بعد الخسارة 2-1.