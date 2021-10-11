مدير «IBM» في مصر: التحول الرقمي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري

قال وائل عبدوش، الخبير التكنولوجي، والمدير العام لشركة « IBM مصر» ، إن الإصلاح الاقتصادي الذي طُبق في مصر خلال السنوات الأخيرة، أدى لتحقيق معدلات تنمية غير متوفرة في الكثير من الدول، فالكثير من القطاعات تستفيد بالتنمية التي تحدث في مصر خلال الوقت الراهن، موضحًا في الوقت ذاته أن الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة اعتمدت التحول الرقمي والتكنولوجيا كقاطرة تنمية للاقتصاد، ولم تكتفي بالإصلاح الاقتصادي الذي تحقق السنوات الأخيرة فقط.

التحول الرقمي والاستخدام التكنولوجي يقاوم الفساد

وأضاف «عبدوش»، خلال حواره مع إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على «extra news»، مساء الأحد، أن التحول الرقمي والاستخدام التكنولوجي في الدولة يعني إدارة أصول الدولة بصورة أكثر فاعلية، ومقاومة الفساد والقضاء عليه، وتقديم أنواع جديدة من الخدمات، بل وتصدير الخدمات من القاهرة للعديد من الدول الأخرى، وهذا من شأنه أن يساعد على النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن شركة iBM متواجدة في مصر منذ 67 عامًا، ومرت بالكثير من الفترات المختلفة.

الشركة شاركت مع الحكومة في الكثير من المشروعات

وأوضح الخبير التكنولوجي، أن الإصلاح يشجع الشركة على التوسع في أعمالها خلال الفترة الحالية، فالإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في مصر شجعت الشركة على الاستثمار بصورة أكبر في السوق المصري من خلال إنشاء مراكز استراتيجية ليس لخدمة السوق المصري فقط؛ بل لخدمة أعمال الشركة في الشرق الأوسط وكافة دول العالم، خاصة مع توفر الكوادر البشرية المدربة، كما أن الشركة شاركت مع الحكومة في الكثير من المشروعات مثل مشروع التحول الرقمي؛ الذي لم يكن ليخرج إلى النور إلا بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي.