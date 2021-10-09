وزير التموين: إنشاء 100 مجمع نموذجي بالمحافظات ضمن خطة التحول الرقمي

أكد الدكتور علي المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، أن وزارة التموين تسعي لتنفيذ خطة الدولة في التحول الرقمي، مشيرًا إلى العمل على إنشاء 100 مركز مجمع نموذجي على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خلال افتتاح المجمع النموذجي لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأوضح «المصيلحي»، أن مركز الخدمات المجمع بالشرقية هو مفهوم جديد للخدمات، من أجل التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي، وذلك لرفع كفاءة أداء الخدمة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نوه اكتر من مرة بأهمية رفع مستوى أداء الخدمات للمواطنين، ومؤكدًا أن ذلك لن يحدث إلا من خلال التحول الرقمي.

شبكة آليات ضوئية تربط مراكز الخدمة بالمركز الرئيسي

وتابع «المصيحلي»، بأن هناك شبكة آليات ضوئية تربط جميع مراكز الخدمة مع بعضها والمركز الرئيسي الخاص بالسجل التجاري ومكاتب الخدمات، مشيرًا إلى وضع خطة واعتمادها لتطوير كل الخدمات المقدمة للمواطنين، لتوفر تكلفة إنشاءات وتأدية الخدمة بطريقة أكثر كفاءة لتوفر الوقت والجهد على المواطنين، إضافة إلى تنوع قنوات التواصل بين المواطن وأماكن تقديم الخدمة في سهولة ويسر.

وأشار «المصيلحي»، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقله نوعية في تقديم خدمات التحول الرقمي والميكنة، وهذا الموضوع سينقل كل القطاعات نقلة حقيقية لخدمة المواطن دون تدخل الموظف أو يقول «تعالى بكرا أو بعده».