حوادث عالمية.. مخدرات في دبي وكحول مغشوش في روسيا وفيضان في الصين

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الحوادث والكوارث، منها حادث تحطم طائرة خفيفة في جزيرة ريونيون الفرنسية، ما أسفر عن مقتل شخصين اثنين، كما شهدت روسيا حادث تسمم 64 شخصا بعد تناول كحول بديل في منطقة أورينبورج، ما أدى إلى وفاة 32 شخصا.

وفي الصين، شهدت البلاد فيضانات في مقاطعة شانشي الواقعة شمالي البلاد، جراء سقوط الأمطار المستمر، فيما اجلت السلطات، أكثر من 120 ألف شخص بشكل مؤقت.

ولقى شخصان اثنان مصرعهما، أمس الأحد، في حادث تحطم طائرة خفيفة في مايدو بجزيرة ريونيون الفرنسية الواقعة جنوب غربي المحيط الهندي.

وقالت صحيفة «كليكانو» إن قائد الطائرة ويدعى فيليكس، وسائحا توفيا في الواقعة، مشيرة إلى أن الطائرة الخفيفة أقلعت من مدينة سيلاوس، فيما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه المأساة.

وفي روسيا، تسمم 64 شخصا بعد تناول كحول بديل في منطقة أورينبورج في وقت سابق من هذا الأسبوع وتوفي 32 منهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وكان 25 شخصا من الضحايا دخلوا المستشفى، فيما تلقى 7 آخرون العلاج في عيادات خارجية.

وكانت مادة الميثانول وجدت في دماء الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم وكان تركيزها عند بعض الحالات أعلى من الجرعة المميتة بـ3 أو 5 مرات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبها، اعتقلت السلطات الروسية، 10 أشخاص مشتبه بهم بتهمة بيع مشروبات كحولية مغشوشة، كما عثرت الشرطة المحلية على مستودع ومنشأة إنتاج في مدينة أورسك في أورينبورج، حيث تمت مصادرة 1279 زجاجة كحول بديل.

كما صادرت السلطات الروسية، نحو 800 زجاجة من المشروبات الكحولية غير القانونية في 11 منطقة في أورينبورج خلال حملة تفتيش واسعة استمرت لمدة يومين.

الدفاع المدني العراقي: إخماد حريق داخل مطعم بالعاصمة «بغداد»

وفي العراق، أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، أمس الأحد، إخماد حريق داخل مطعم في المنصور بالعاصمة «بغداد»، مضيفة في بيان، أن فرقها طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها غلى المباني التجارية المجاورة، وأنهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية.

وأكدت مديرية الدفاع المدني، أن سبب الحريق كان نتيجة تسرب غازي الطبخ من اسطوانة غاز داخل المطعم، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وكانت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا»، قالت إن حريقا كبيرا اندلع داخل سوق الشهداء في منطقة الامين شرق العاصمة العراقية «بغداد».

وقال مصدر أمني عراقي، إن أكثر من 10 فرق إطفاء باشرت بإخماد الحريق.

وفي الصين، أجلت السلطات، أمس الأحد، أكثر من 120 ألف شخص بشكل مؤقت بعد أن أدى سقوط الأمطار المستمر إلى حدوث فيضانات في مقاطعة شانشي الواقعة شمالي البلاد.

وقالت هيئة إدارة الطوارئ بالمقاطعة الصينية، إن الفيضانات عرقلت حياة 1.76 مليون ساكن، كما تضرر نحو 190 ألف هكتار «هكتار= 10000 متر مربع = 2471 فدان» من المحاصيل وانهار أكثر من 17 ألف منزل.

وكان «المركز الوطني للأرصاد الجوية» الصيني، جدد تحذيره باللون الأزرق من عواصف مطيرة ستضرب أجزاء من جنوبي وشرقي البلاد، وتنبأ المركز أنه بدءا من الساعة الثامنة من صباح أمس الأحد وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين، ستهطل أمطار غزيرة على أجزاء من: قوانجدونج وقوانجشي وهاينان وقويتشو ويوننان وجيانجسو وآنهوي، بينما ستشهد مناطق جنوب قوانجشي أمطارا يصل منسوبها إلى 160 ملم.

موريتانيا: إنقاذ 20 بحارا جراء غرق سفينة صيد أجنبية في عرض المحيط الأطلسي

وفي موريتانيا، أعلن خفر السواحل، امس الأحد، إنقاذ 20 بحارا، غالبيتهم موريتانيون، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين، كانوا على متن سفينة صيد أجنبية، غرقت في عرض المحيط الأطلسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال خفر السواحل في بيان، إن السفينة المذكورة تحمل اسم «بونتي برانكو» Bonte Branko، تعرضت للغرق في عرض البحر، وعلى متنها طاقم مكون من 22 بحارا، بينهم 18 موريتانيا و4 أجانب.

وفي الإمارات، ضبطت شرطة دبي 500 كيلوجرام من مخدر الكوكايين تُقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون درهم «136 مليون دولار».

وقالت حكومة إمارة دبي في بيان، إن تشكيلا عصابيا دوليا قام بإدخال كمية كبيرة من الكوكايين عن طريق أحد أفراد العصابة من جنسية شرق أوسطية متواجد في الدولة، عبر أحد المنافذ البحرية ومخبأة بحاوية، بهدف الاتجار والترويج.

واضافت حكومة الإمارة، ان تم ضبط المتهم بحوزته المخدرات، وأقر بحيازته للمخدرات، وهو من أصحاب السوابق في بلده، وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.