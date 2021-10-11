القومية للتأمينات: تقسيط مديونيات الشركات والمصانع على 5 سنوات

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، تفاصيل اجتماعه مع جمعية مستثمري 6 أكتوبر، للحديث عن المشاكل التي تواجه المستثمرين، موضحًا أن أحد هذه المشاكل تتمثل في المديونيات المستحقة للهيئة لدى بعض الشركات، نتيجة أزمة جائجة كورونا المستجد «كوفيد19»، وتم التباحث حول حلول هذه المشكلة، دون التأثير على العمالة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، على «الحدث اليوم».

1.8 مليون مستحق للمعاش لديهم كروت سحب نقدي

وأضاف «عوض»، أن الهيئة قامت باتخاذ بعض القرارات لحل هذه المشكلة منها تقسيط المديونية القديمة، شريطة الالتزام بسداد التأمينات الجديدة، والتقسيط سيكون من خلال الحصول على 15% مقدم، وتقسيط الباقي على 5 سنوات، وهذا الأمر لقى ترحيبًا كبيرًا من المستثمرين، مؤكدًا أن هناك 1.8 مليون مستحق للمعاش لديهم كروت سحب نقدي، وخلال الفترة المقبلة سيتم تحويل هذه البطاقات إلى بطاقة ميزة، أو للمحفظة الإلكترونية، أو على حساب جاري.

مصر تضع جميع إمكاناتها ومساندتها لدفع عجلة الإنتاج

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إلى أن الدولة المصرية تضع جميع إمكاناتها ومساندتها لدفع عجلة الإنتاج والوقوف جنبًا إلى جنب مع كل المسثمرين العاملين داخل الجمهورية ووضع مصلحة العامل المصري في المقدمة، مؤكدًا متابعته الحثيثة لأي عقبة قد تواجه المستثمرين ومنها مشكلة المديونية لدى بعض المستثمرين، فالهيئة تخطو خطوات ثابتة نحو التحول الرقمي؛ حيث تمت إتاحة 15 خدمة استعلام عبر بوابة مصر الرقمية تهم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والسيارات.