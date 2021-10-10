كيف يوزع معاش المتوفي على أبنائه القصر بعد زواج أرملته؟.. «التأمينات» تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه بعد وفاة المؤمن عليه يشترط لاستحقاق أرملته المعاش أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي، إذ تستحق المعاش من أول الشهر الذى حدثت به الوفاة، كما يشترط لاستحقاق ابنه ألا يكون بلغ سن الحادية والعشرين.

ويقسم المعاش وفقا للأنصبة المقررة بقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين على الموقع الرسمى للهيئة، نصه:« كيف يوزع معاش المتوفي على أبنائه القصر بعد زواج أرملته؟».

نصيب المستحقين لمعاش المتوفي

وأوضحت الهيئة أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية أن نصيب المستحقين لمعاش المتوفى يكون كالتالي:

- أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف المعاش ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- في حالة زواج الأرملة يحصل الولد الواحد القاصر على 2/3 المعاش.

- أكثر من ولد يحصل على كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر: 1/2 المعاش لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي، و1/4 للإخوة والأخوات أو لهم جميعا بالتساوي.

شروط حصول الابن على معاش والده المتوفي

يشترط لاستحقاقه ألا يكون بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:

- الطالب بأحد مراحل التعليم المختلفة، وخاصة التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:

- ألا يعمل لدى الآخرين ولا يزاول مهنة.

- عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

أما الطالب الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:

- ألا يكون التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

- ألا يكون بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

- العاجز عن الكسب، ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​