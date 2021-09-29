التأمينات: بدء صرف معاشات أكتوبر 2021 مساء الخميس

يبدأ أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، صرف معاشات شهر أكتوبر 2021 بدءا من مساء غد الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021، والبالغ عددهم نحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، وفق ما أكده مصدره مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف المعاشات، استعدادًا لصرفها من ماكينات البنوك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة فوري.

إتاحة صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنه تم إتاحة صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول؛ للتسهيل على المواطنين، وذلك في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وإتاحة البدائل الإلكترونية، حيث يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول؛ لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها.

ولفت إلى أن كل صاحب معاش يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاش شهر أكتوبر 2021 من أي ماكينة صراف آلي، بدءا من مساء يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021، مشيرا إلى أنه يتم العمل على «تفعيل كارت ميزة» من خلال استبدال «بطاقات صرف المعاشات القديمة» البلاستيكية ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة».

من جانبه، أكد بنك ناصر الاجتماعي أنه تم فتح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا أو الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري وذلك حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات وضمان عدم التكدس داخل الفروع.

وأكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه يمكن صرف المعاشات من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM»، سواء الخاصة بـ«ناصر» أو البنوك الأخرى، لافتا إلى أنه تم التعاون مع شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.