هل يحق للسيدة الحصول على معاش أختها المتوفاة؟.. «التأمينات» تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه إذا توفيت المؤمَّن عليها أو صاحبة المعاش، أصبح للمستفيدين عنها تقاضي معاشها، منذ الشهر الذي حدثت به الوفاة، مشيرة عبر موقعها الرسمي إلى أن المستفيدين هم «الإخوة والأخوات، الزوج، الأبناء، الوالدين»، وذلك ردا على سؤال أحد المواطنين والذي جاء كالتالي «هل يحق للاخت تقاضى معاش أختها المتوفاة؟».

شروط حصول الإخوة على معاش أخواتهم

وأوضحت هيئة التأمينات أن هناك شروطا يجب توافرها قبل حصول الإخوة على المعاش تتمثل فيما يلي:

- ألا يكون أي من أولاد المؤمَّن عليها أو صاحبة المعاش سبق استحقاقه في المعاش.

- ألا يكون للأخ أو الأخت دخل من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​.

- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش الأخت

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

-صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.

-فى حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومى.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، فإنه في حالة وفاة الأخت صاحبة المعاش يحق لأختها الحصول على نصف المعاش، وفي حالة وجود أكثر من أخ يحصلون على المعاش كله ويوزع بينهم بالتساوي.