الولايات المتحدة تشيد بجولة محادثاتها الأخيرة مع «طالبان» في الدوحة

أشادت الولايات المتحدة، بجولة محادثاتها الأخيرة مع حركة «طالبان»، في العاصمة القطرية «الدوحة»، ووصفتها بالصريحة والاحترافية.

«واشنطن»: الحكم على «طالبان» مرهون بسلوكها

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن واشنطن شددت في المحادثات على أن الحكم على «طالبان» مرهون بسلوكها، موضحة: «أثرنا مع الحركة ملف حقوق الإنسان وشددنا على عدم إقصاء النساء».

وأضافت الخارجية الأمريكية، «بحثنا مع طالبان العبور الآمن لمواطنينا والرعايا الأجانب وشركائنا الأفغان»، مشيرة إلى التركيز في المحادثات على قضايا الأمن والإرهاب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتابعت الخارجية الأمريكية قائلة، إن الجانبين ناقشا أيضا توفير الولايات المتحدة مساعدات إنسانية قوية مباشرة للشعب الأفغاني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«طالبان»: المحادثات جرت بشكل جيد مع إفراج واشنطن عن مساعدات إنسانية لأفغانستان

من جانبها، قالت حركة «طالبان»، إن المحادثات جرت بشكل جيد، مع إفراج واشنطن عن مساعدات إنسانية لأفغانستان بعد الموافقة على عدم ربط هذه المساعدات بالاعتراف الرسمي بـ«طالبان»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد المتحدث السياسي باسم «طالبان» سهيل شاهين، إن وزير خارجية الحركة أكد لـ الولايات المتحدة أثناء المحادثات أن «طالبان» ملتزمة بالعمل على ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق لـ الإرهابيين لشن هجمات على دول أخرى.

وكان وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، قال في وقت سابق، إن «طالبان»، حذرت واشنطن من زعزعة استقرار نظامها، خلال أول لقاء مباشر بين الطرفين منذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

وقال «متقي»، أمس الأول السبت، لوكالة «باختر» الأفغانية: «أبلغناهم بوضوح بأن محاولة زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية لن تصب في مصلحة أي طرف»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وشدد «متقي» في بيان على أن العلاقات الجيدة مع أفغانستان مفيدة لجميع الأطراف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسة «فرانس برس».