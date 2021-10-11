«الزراعة»: الوجبات المدرسية ستضم فواكة مجففة وشوفان وكربوهيدرات

كشف صلاح حمزة، المشرف على مصانع التغذية المدرسية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التفاصيل المتعلقة بالوجبة المدرسية التي سيتم توزيعها على طلبة المدارس من سن 4 إلى 12 عامًا، فذكر أنه سيتم توزيعها على الطلبة وفق عامل السن والحالة الصحية، وذلك بعد عمل بطاقة تعريف بالسن والحالة الصحية لكل طالب، إذ تم رصد 3 أمراض منتشرة بين الأطفال، وبعض الوجبات ستضم، الشوفان، الفاكهة المجففة، البروتينات، الكربوهيدرات، الألياف، الحديد، «الطالب اللى عنده سمنه هياخد وجبة دقيق الشوفان»

تكلفة الوجبة الغذائية تتعدى 644 جنية للطالب على مدار السنة

وأضاف «حمزة»، خلال حواره في برنامج «آخر ساعة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، والذي قدمته الإعلامية خلود زهران، أنه سيستفيد من هذه الوجبات المدرسية ما يقرب من 13 مليون و200 ألف تلميذ بتكلفة تصل إلى 8 مليار جنيه سنويًا والتي تم رفعها من 2.2 مليار جنيه، حيث تصل تكلفة الوجبة الغذائية إلى أكثر من 644 جنية للطالب على مدار السنة وتكلفتها اليومية من 6 إلى 7 جنيهات، موضحًا أن مشروع التغذية المدرسية التابع للوزارة يضم 15 مصنع تغذية مدرسية منهم 8 مصانع فى الوجه البحرى و6 مصانع فى الوجه القبلى ومصنع واحد فى شمال سيناء.

مصانع التغذية تم البدء فى إنشائها عام 1998

وأوضح المشرف على مصانع التغذية المدرسية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم استخدام أحدث الأجهزة والمعدات فى المصانع التى تنتج الوجبات المدرسية ، مؤكدًا أن مصانع التغذية تم البدء فى إنشائها عام 1998 وبدأت بالفعل فى توزيع الوجبات المدرسية من خلال مصانعها الموزعة بالمحافظات و يتم توفير كافة العناصر الغذائية التى يحتاجها الأطفال فى المراحل العمرية المختلفة والتى حددتها الجهات المعنية بسلامة الغذاء، كما أن التقزم، السمنة والأنيميا، أكثر ثلاثة أمراض منتشرة بين الطلاب، فكل طفل سيتم تخصيص وجبه تصلح للحالة الصحية.