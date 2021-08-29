وزير التعليم عن التغذية المدرسية: هتبقى زي «هابي ميل» وجواها معلومات

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل جديدة حول التغذية المدرسية التي ستقدم للطلاب، إذ ذكر أنها ستكون على شكل «هابي ميل»، تُقدم في بوكس، وتكون عبارة عن براند، « جوه البوكس هنحط معلومات للطلاب عشان نساعدهم على فهم ثقافة الصحة، يعني الثقافة الصحية هنحطها في المناهج وبرضوا هنحطها في البوكس، نعرفهم يعني إيه تغذية صحيحة».

سيتم تعليم الطلاب الأكل المناسب لصحتهم

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يجرى تعليم الطلاب الأكل المناسب لصحتهم، «نعرفهم يأكلوا إيه ومش ياكلوا إيه، ونعرفهم ليه السكر الكتير مش حاجة كويسة، هنعلمهم ده ونديهم الوجبة المناسبة، مش كل الناس عندها القدرة على رعاية أطفالها بشكل جيد، الرئيس مهتم بذلك فوق ما يتخيل أحد، وجهاز الخدمة الوطنية عنده صرح كبير ينتج حاجات كتير بالتعاون مع وزارة الزراعة».

عمل هوية رقمية لكل طالب

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن جهاز الخدمة الوطنية سيقوم بانتاج الوجبات التي جرى الاتفاق عليها كي نضمن سلامتها و تصل ليد الطفل، « فيه فلوس كتير تتصرف لازم تروح لمستحقيها، نعمل ده بشكل فيه شوية تكنولوجي»، موضحًا أنه سيتم عمل هوية رقمية لكل طالب، تتضمن تاريخه العلمي والغذائي والطبي، « أي حاجة يتعرض لها الطفل تنكتب فيه».

الطلاب المستفيدون من التغذية المدرسية

وتابع: « فيه 10 ملايين طالب في المرحلة الابتدائية هيستفادوا من التغذية، فضلًا عن المدارس الخاصة، فيه المدارس الداخلية والمجتمعة كل الأعمار سواء إعدادي وثانوي، المحافظات النائية هندي التغذية لكل الأعمار أيضًا».