وزير التعليم: سنقدم التغذية المدرسية لـ13 مليون طالب يوميا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة المصرية مدركة لتأثير الانقطاع عن المدارس على التعليم واستيعاب الطلاب، بخاصة صغار السن الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم في الحصول على المواد العلمية.

95% من معلمي الوزارة حصلوا على مواعيد لتلقي التلقيح

وأضاف شوقي، خلال تصريحات تليفزيونية: «سنقدم تغذية مدرسية لـ13 مليون طالب كل يوم، ونحرص على تقليل الخسائر في تعليم الأطفال، وبالتالي هدفنا تطعيم كل أطراف العملية التعليمية، و95% من معلمي الوزارة حصلوا على مواعيد لتلقي التلقيح، وحصل 800 ألف من العاملين على التطعيم والباقي سيحصلون على مواعيد خلال الأيام المقبلة، وسننتهي من تطعيم 1.6 مليون من العاملين خلال أيام».

شوقي: الحضور هو الأصل والاستثناء التعلم في البيوت

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة الصحة ولجنة إدارة الأزمة ستحددان الفصول أو المدارس التي ستغلق بسبب تداعيات أزمة كورونا: «المحصلة تكمن في الحضور والاستثناء هو التعلم في البيوت، واللي عليه مصاريف يدفعها محدش يقول هدفع ليه».

وفي وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة ستتيح الفرصة لطلاب الثانوية العامة، لكي يطلعوا على ورقة الإجابة «البابل شيت» عند التقدم بطلب إعادة فحص الورقة بشكل يدوي، مع حضور ولي أمر الطالب.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، عبر فيديو تفاصيل مراجعة أوراق الإجابة، مع عرض نموذج لتلك المراجعة في فيديو، وتضمن الفيديو شرح إجراءات وشروط التصحيح اليدوي بحضور الطالب وولي الأمر تزامنا مع عملية التصحيح من أجل زيادة الشفافية.