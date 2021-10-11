بالأرقام.. نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة بالعراق

شهد العراق، أمس الأحد، أول انتخابات برلمانية مبكرة منذ عام 2003، وصوت العراقيون لاختيار 329 عضوا يشكلون البرلمان الجديد.

وتنافس في الانتخابات 3249 مرشحا بينهم 950 امرأة، و789 مرشحا مستقلا، و109 أحزاب فيما خُصص 25 مقعدا داخل البرلمان للنساء و9 مقاعد للأقليات الأخرى.

وقالت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، إن نسبة التصويت الأولية بلغت 41%، مشيرة الى أن عدد المصوتين بلغ نحو 10 ملايين ناخب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

مفوضية الانتخابات: 16 شكوى في التصويت الخاص

وأضافت مفوضية الانتخابات في بيان، أن عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ 16 شكوى، أما التصويت العام فبلغ عدد الشكاوى الخاص به 58 شكوى.

وشمل التصويت الخاص، الجمعة الماضية، منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين، فيما بلغ عدد الناخبين العسكريين مليونا و75 ألفا و727 ناخبا، فيما تم الاقتراع في 595 مركزا تضم 2548 محطة موزعة بين المحافظات.

أما عدد النازحين الذين يحق لهم التصويت، فقد بلغ 120126 نازحا في 86 مركزا انتخابيا، فيما بلغ أعداد السجناء الذين يحق لهم الاشتراك في التصويت الخاص أكثر من 600 سجين، وفقا لما ذكرته شلكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، قالت في وقت سابق، إن عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام بلغ 8273 مركزا، ونشرت المفوضية نسبت التصويت:

البصرة: 40%.

ميسان: 43%.

القادسية: 42%.

ذي قار: 42%.

النجف: 41%.

المثنى: 44%.

بغداد- الرصافة:31%.

بغداد- الكرخ:34%.

كربلاء: 44%.

بابل: 46%.

ديالى: 46%.

الانبار: 43%.

واسط : 44%.

دهوك: 54%.

اربيل: 46%.

السليمانية: 37%.

صلاح الدين: 48%.

كركوك: 44%.

نينوى: 42%.

وكانت مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في العراق، فتحت أبوابها، في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد «06:00 بتوقيت القاهرة»، أمس الأحد.

من جانبه، أعلن مسؤول، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني استطاع الحفاظ على مقاعده في البرلمان، مؤكدا أن الحزب قد حصل على 30 مقعدا، وفقا لما ذكرته شبكة «رووداو» الإعلامية.