عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: مكافحة الإرهاب أثّرت على مؤشرات التنمية والاستثمار

قالت الدكتورة نهي طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ الدولة المصرية واجهت في آخر 7 سنوات من عمرها تحديا كبيرا في ملف الإرهاب، موضحة: «كثير من العناصر الإرهابية خرجت من أسر بسيطة، والدولة المصرية كانت حريصة بشدة في التعامل مع ملف الإرهاب بكل الحسم والاحترافية وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاجتماعية، وبذلت جهودا كبيرة في هذا الملف».

وأضافت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مكافحة الإرهاب أثّرت كثيرا على مؤشرات التنمية والاقتصاد والاستثمار، والتي بدورها تمس المواطن المصري وحقوقه الاقتصادية والتنموية.

مصر تعاملت مع أزمة كورونا بحرفية شديدة

وتحدّثت طلعت عن أزمة كورونا، قائلة إنّ مصر تعاملت معها بحرفية شديدة، حتى أنّها أصبحت من أفضل الدول في التعامل مع الأزمة، ولم تتأثر بدرجة كبيرة مثل بعض الدول العظمى، فالحق في الصحة مكفول للمواطن.

وأشارت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى ملف الأموال المهرّبة، قائلة إنّ مصر تقدّمت بتقرير خاص بها للجمعية العامة للأمم المتحدة، كشف عن تأثير تأخر الأموال في العودة للدولة المصرية على حقوق الإنسان في مصر بشكل غير مباشر.

العمل والتنمية هما الرد على الادعاءات الخارجية

وأوضحت طلعت، أنّ الرد على الادعاءات الدولية التي زعمت وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، يكون بالعمل على تنمية الملف، خاصة بوجود تعنت من المجتمع الدولي، ووجود أجندات خارجية، مطالبة بعدم النظر للادعاءات، والسير قدما لتحقيق التنمية في ملفات حقوق الإنسان.

وأعلن مجلس النواب عن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل أيام، والذي ضم 25 عضوا، إضافة إلى رئيس ونائب. وجاءت السفيرة مشيرة خطاب على رأس تشكيل المجلس في ثوبه الجديد كأول امرأة تتولى رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.