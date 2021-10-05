السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن السفر خلال أزمة كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بفيروس كورونا، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية، للحد من انتشار الفيروس التاجي (كوفيد- 19).

قضاء 14 يوما خارج المملكة وتطبيق الحجر المؤسسي

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنّ هناك انفراجة في إجراءات السفر والقدوم إلى المملكة، بعد ما يزيد عن عام فرضت خلالها المملكة قيودا على الراغبين في دخول البلاد، وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، تقرر السماح بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التي يتطلب القدوم بشرط أن يقضي الفرد 14 يوما خارجها، قبل الدخول إلى الأراضي السعودية، بالإضافة إلى تطبيق الحجر المؤسسي على القادمين، ويجري أخذ اللقاح خلال مدة الحجر المؤسسي، وذلك للفئات التالية:

1- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد.

2- الهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب.

3- طلاب المنح

4- المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

الفئات المستثناة من الحجر المؤسسي

وأعلنت الوزارة، أنّ هناك فئات مستثناة من تطبيـق الحجـر المؤسسـي عليها، وهم الأفراد الذين تلقـوا جرعة أو استكملوا تلقي جرعات اللقاح داخل المملكة، على أن يشمل ذلك مرافقي تلك الفئات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص.

وشمل القرار الصادر مؤخرا أيضا، رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا، مشدّدة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية وذبك للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والمقيمين في المملكة.

وكانت الوزارة، أشارت إلى أنّ هيئة الصحة العامة (وقاية) تقوم بتقييم جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.