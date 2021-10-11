انتظام الدراسة في الإسماعيلية وسط إجراءات احترازية لليوم الثاني

انتظمت الدراسة في محافظة الإسماعيلية لليوم الثاني على التوالي منذ بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 وسط إجراءات احترازية مشددة داخل المدارس.

طوارئ في غرفة العمليات

وقال الدكتور طه عجلان مدير مديرية التعليم في الإسماعيلية، إن غرفة طوارئ المديرية تراقب كافة الشكاوى الواردة من المدارس سواء داخل مدينة الإسماعيلية أو المراكز والمدن.

وأضاف أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم دون وجود أي شكاوى من المدارس، باستثناء تزاحم أولياء الأمور أمام بعض المدارس خلال الساعات الأولي من بدء اليوم الدراسي.

مناشدة الأهالي بتخفيف التزاحم واتباع إجراءات الحد من كورونا

وناشد «عجلان»، أولياء الأمور، عدم التزاحم أمام بوابات المدارس في الساعات الأولى من الصباح خلال مرافقة أبنائهم إلى مدراسهم، وشدد على جميع مديري المدارس بعدم السماح بدخول أولياء الأمور إلى المدرسة للحد من التزاحم ومنع تفشي فيروس كورونا، وتابع: «إذا سمحنا بدخول أولياء الأمور سيتضاعف العدد داخل كل مدرسة من 500 إلى 1000 وخاصة في المرحلة الابتدائية».

إجراءات احترازية للحد من كورونا

من جانبه، أعلن أحمد أبو الدهب وكيل مديرية تعليم الإسماعيلية، التنبيه على جميع المدارس بضرورة توفير المطهرات والمعقمات داخل المدرسة، وتعقيم الفصول يوميا ضمن الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى التنبيه علي الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات طوال فترة التواجد بالمدرسة، فضلا عن مراعاة التباعد الاجتماعي والتشديد على تواجد الزائرة الصحية بالمدارس تحسبا لأي طارئ.