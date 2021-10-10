مدير «تعليم الإسماعيلية» يناشد أولياء الأمور بالابتعاد عن المدارس

ناشد الدكتور طه عجلان مدير تعليم الإسماعيلية، أولياء الأمور، بضرورة الابتعاد عن حرم المدارس خلال الساعات الأولى من بدء اليوم الدراسي.

وقال عجلان، في تصريحات خاصة، إن اليوم الأحد أول أيام الدراسة شهد ازدحاماً أمام بعض المدارس خلال مرافقة أولياء الأمور للطلاب خلال ذهابهم للمدارس.

تعليمات مشددة بمنع دخول أولياء الأمور

وأضاف أن مديرية التعليم بالإسماعيلية أصدرت تعليمات مشددة لكافة مديري المدارس بمنع دخول أي ولي أمر إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي منعاً للتزاحم.

وقال مدير تعليم الإسماعيلية: «كل مدرسة بها 500 طالب، وإذا تم السماح لولي الأمر بالدخول يرتفع العدد داخل المدرسة إلى 1000، وبالتالي يحدث ازدحامًا شديدًا، ويجب ألا يحدث ذلك في ظل وجود وباء كورونا».

توفير المطهرات

ونبه الدكتور طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة؛ لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة الطلاب، مشيراً إلى أنه تم توفير مواد التعقيم والتطهير داخل كل مدرسة.

كما وجّه مديري المدارس، بضرورة التنبيه على الطلاب، بالالتزام بالماسك الطبي وتوفير كمية من الماسكات حال عدم اصطحاب الماسك الخاص به.

وقال «عجلان»، إنه تم توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتشديد على الطلاب بغسل الأيدي وتحقيق التباعد الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين مديري الإدارات والإدارة والمدرسة؛ مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية الواردة في خطة وزارة الصحة، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد عجلان، على توفير الموارد اللازمة والمناسبة؛ لتطهير الأسطح ودورات المياه بالكلور السائل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني