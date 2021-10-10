وكيل تعليم الإسماعيلية: «الانطباع الأول للطلاب عن الدراسة مبشر»

قال أحمد أبوالدهب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، إن الأنشطة الطلابية من أكثر الطرق التي تزيد من تعلق الطالب بالدراسة والمدرسة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نبهنا على المدارس بزيادة النشاط الطلابي للزيادة من تعلق الطلبة بالمدرسة وخاصة طلاب المرحلة الابتدئية والصف الأول الابتدائي».

وكيل تعليم الإسماعيلية: الانطباع الأول لدى الطلاب مبشر

وتابع وكيل تعليم الإسماعيلية: «أن الانطباع الأول للطلاب عن الدراسة مبشر»، مشيرًا إلى أنه تفقد عدة مدارس صباح اليوم الأحد برفقة محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة ومدير تعليم الإسماعيلية الدكتور طه عجلان.

وأردف: «هناك بهجة لدى غالبية الطلاب بعودتهم إلى المدارس مرة أخرى وكانت هناك تعليمات بتكثيف النشاط الرياضي والفني والثقافي لتخفيف عبء اليوم».

«أبوالدهب»: التكدس كان في الساعات الأولى ونعد بحلها

وأوضح «أبو الدهب»: «أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم رصدت تكدس بعض أولياء الأمور أمام بعض المدارس في الساعات الأولى من صباح اليوم خلال مرافقتهم لأبنائهم».

وأشار إلى التوجيه بالتواصل مع المواطنين ودخول كافة الطلاب قبل الساعة الثامنة صباحًا، وبدء اليوم الدراسي وانتظام الدراسة مع التوجيه بمنع دخول أولياء الأمور لمنع الزحام داخل المدرسة.

إجراءات احترازية في كافة المدارس

وأكد «أبوالدهب»: «أن مديرية التربية والتعليم تتابع يومياً انتظام العملية التعليمة مع متابعة توافر المواد المطهرة والمعقمة يومياً». مبينا التنبيه على كافة مديري المدارس بتوفير المعقمات وماسكات الوجه والتنبيه على الطلاب بعدم الدخول دون الماسك نهائياً وتوفير الماسك للطلاب حال عدم ارتدائه مع توعية الطلاب بضرورة غسل الأيدي وتوفير الكحول الخاص به.