مراجعة كشوف المستحقين لـ«سكن كريم» بمركزي الفتح ومنفلوط في أسيوط

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع «فيسبوك»، مستجدات أعمال المبادرة بمحافظة أسيوط، والتي شملت مراجعة وتدقيق كشوف المستحقين لمحور «سكن كريم»، وتفقد بعض مشروعات المبادرة بمركزي الفتح ومنفلوط.

وفي مركز الفتح، تم مراجعة وتدقيق عينة عشوائية من كشوف المستحقين لمحور «سكن كريم»، للتأكد على مدى استحقاق الحالات، وكذلك إضافة الحالات المستحقة وغير المدرجة وذلك بقرى بني مر والعصارة والمعصرة.

وفي مركز منفلوط، تم مراجعة وتدقيق عينة عشوائية من كشوف المستحقين لـ«سكن كريم»، وذلك بقرى الحواتكة والجاولي وسكرة وجزيرة الحواتكة.

إنشاء مجمع للخدمات الحكومية ببني مر

كما تم تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ببني مر، والجاري عمل سقف الدور الأول العلوي به، وكذلك تفقد أعمال مجمع الخدمات الزراعية، حيث نُفذت أعمال الحفر والإحلال، فضلًا عن تفقد أعمال الصرف الصحي والكهرباء بتلك القرى.

ندوة عن الوعي الرقمي بقنا

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة «حياة كريمة»، عقدتا يوم الأربعاء الماضي، 6 أكتوبر 2021، ثالث الندوات الرقمية بمركز دشنا بمحافظة قنا، وذلك بمقر الوحدة المحلية لقرية أبودياب غرب، حيث تناولت أهمية التكنولوجيا، ونشر ثقافة الوعي الرقمي، وتلى ذلك عرض حول كيفية استخدام موقع مصر الرقمية لتسهيل الإجراءات الخدمية، ثم اُستكمل الحديث بتعريف مفهوم التحول الرقمي، والفئات المستهدفة، وبناء المهارات الرقمية وتمكين الاقتصاد الرقمي، إضافة لعرض حول الخدمات الرقمية فى الأحوال المدنية والقطاع الطبى، والمنصات الرقمية التعليمية والتموينية، والتحول الرقمى فى الإسكان والمرافق.

وانتهت الندوة بتوزيع استبيانات على الحضور، وتوضيح كيفية التسجيل الرقمي ببرامج «حياة كريمة».

وبعد ختام التدريب، عُقد لقاء مفتوح مع رئيس القرية والأهالي لدراسة بعض المشكلات الخاصة بمشروعات «حياة كريمة».

حضر الندوة كل من الدكتورة نجوى ياسين محمد، منسق ميداني بمحافظة قنا بمركز دشنا، ووفد من مندوبي وزارة الاتصالات، ومحمود قاسم رئيس الوحدة المحلية للقرية، وعدد من أهالي القرية، والموظفين بالوحدة المحلية والمجالس القروية والشخصيات العامة والشباب.