تفاصيل لقاء شاروخان ونجله في السجن: تمت في السر

أكد النجم العالمي شاروخان، اليوم الأحد، أنه لم يلتق بـ نجله آريان خان منذ القبض عليه بتهمة تعاطي المخدرات.

وتداول رواد السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية، صورًا تشبه شاروخان ونجله آريان خان؛ زاعمين أنه قابله سرًا بعد رفض الإفراج عنه بكفالة.

حقيقة مقابلة شاروخان لنجله سرا

واتضح أن الصور لشبيه شاروخان مع صديقه، ما يؤكد تصريحات شاروخان بأنه يحترم القضاء والقانون جيدا.

القصة الكاملة للقبض على نجل شاروخان

يذكر أن تم القبض على آريان خان نجل النجم العالمي شاروخان، الأحد الماضي، برفقة أصدقائه خلال تواجدهم في حفلة على متن سفينة بأحد الشواطئ الساحلية، بتهمة تعاطي المخدرات.

حبس آريان خان 14 يوما

وجددت المحكمة حبس آريان 14 يوما، وتم نقله إلى سجن آرثر رود في مومباي، الجمعة الماضية بعد رفض محكمة محلية إطلاق سراحه بكفالة في قضية مصادرة مخدرات.

وقال مسؤول بالشرطة، إن خمسة آخرين اعتقلوا بنفس القضية ونُقلوا أيضا إلى نفس السجن، ونُقلت السيدتان المتهمتان في القضية ذاتها إلى سجن بيكولا للنساء، كما رفض كبير قضاة العاصمة آر إم نيرليكار، الإفراج عن آريان خان بكفالة، مشيرا إلى أن المناشدات التي قدموها «لا يمكن تغييرها» حتى أعرب مكتب مكافحة المخدرات عن خشيته من تلاعب خان بالأدلة والتأثير على الشهود.