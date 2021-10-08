محامي نجل شاروخان يكشف كواليس التحقيق معه: محاولة تشهير

كشف ساتيش مانيشيندي، محامي آريان خان، كواليس التحقيقيات مع نجل الممثل الشهير في تصريحات لوسائل الإعلام الهندية للمرة الأولى منذ إلقاء القبض على موكله، وقال إنه لم يتم استجواب آريان سوى أول يوم فقط، وعلى مدار الأيام التالية لم يتم التحقيق معه، واستنكر رفض المركز الوطني الهندي، الإفراج عن موكله بكفالة واستمرار حبسه احتياطيا؛ مستنداً إلى عدم وجود سوابق لدى المتهم، والجريمة المتهم فيها ليست خطيرة، مؤكدا أن ما يحدث مع نجل الفنان العالمي ما هو إلا محاولة تشهير.

نجل شاروخان يخضع لفحص مخدرات للمرة الثالثة

وكان المركز الوطني الهندي، قد رفض إطلاق سراح آريان نجل النجم الهندي شاروخان، بعد القبض عليه في قضية مخدرات برفقة 7 من أصدقائه، الأحد الماضي، وأوضح المركز أنه يحتاج لمزيد من الوقت لسماع أقوال آريان بالإضافة إلى إجراء فحص طبي له للمرة الثالثة.

وقال محامي نجل شاروخان، إن آريان نفى امتلاكه للمخدرات عند سؤاله من قِبل رجال التحقيقات، كما أنه بتفتيش حقيبته وجيوبه، بالإضافة إلى الاطلاع على هاتفه ولم يتم العثور على أي شيء يدينه، متابعا: «تم إجراء فحصين لبيان تعاطيه المخدرات وكانت النتيجة سلبية، ومع ذلك هناك إصرار على إجراء فحص للمرة الثالثة».

وأوضح المحامي الهندي، أن جميع الأدلة تشير إلى براءة آريان، والبالغ من العمر 23 عاما، ولكن هناك محاولات مستميته لإدانته، مشيرا إلى وجود شبهة تشهير به لأنه نجل ممثل عالمي بحجم شاروخان.

القبض على نجل شاروخان

وألقت الشرطة الهندية، الأحد الماضي، القبض على آريان نجل الفنان الهندي شاروخان، برفقة عدد من أصدقائه على متن سفينة سياحية تحتوي على مجموعة كبيرة من المواد المخدرة، وتم مد فترة حبسه إلى 11 أكتوبر الجاري، وفقا للقاضي ر.م. نيرليكار، والذي أوضح في حيثيات القرار، أن هناك أسباب مختلفة لتمديد الحجز وجميعها تصب في مصلحة المتهمين.

وأرجع القاضي الهندي سبب القبض على آريان وأصدقائه، لـ«قيامهم بمعاملات مشبوهة تشكل جريمة بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية».