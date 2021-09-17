أحمد فهمي ينفي تسبب لقاح كورونا في إصابة شقيقه بجلطتين: «محدش يعرف السبب»

نفى الفنان أحمد فهمي ما تردد من أنباء بشأن تسبب لقاح «كورونا» في إصابة شقيقه كريم فهمي بجلطتين في الرئة، استدعت احتجازه داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وقال فهمي، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنه لا أحد يعلم السبب وراء إصابة كريم بجلطتين، مضيفاً: «كل الكلام اللي بيتقال عن تسبب لقاح كورونا في إصابة أخي بالجلطتين غير صحيح، محدش يعرف السبب لحد دلوقتي».

أحمد فهمي يقطع رحلته لدبي للاطمئنان على شقيقه

وكان الفنان أحمد فهمي قد عاد إلى القاهرة، اليوم الجمعة، قادماً من دبي، بعد علمه بتعرض شقيقه كريم فهمي لأزمة صحية مفاجئة، حيث حجز أول طائرة عائدة إلى مصر للاطمئنان على الحالة الصحية لشقيقه، وذلك بعد حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان كريم فهمي

وتعرض الفنان كريم فهمي خلال الساعات الماضية لوعكة صحية مفاجأة تطلبت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، وحجزه في غرفة العناية المركزة، وفقا لما كشفه أحد المصادر المقربة من «فهمي»، حيث أصيب بجلطة في الرئة وتم إجراء التفحوصات اللازمة لها، بينما مازال تحت الملاحظة في الرعاية المركزة لحين استقرار الحالة لضمان عدم حدوث أي مضاعفات أخرى.

وانهال الدعاء على الفنان كريم فهمي بالشفاء على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من الفنانين وزملائه في الوسط الفني، فضلا عن الجمهور الذي تمنى له الشفاء العاجل.

وقالت الفنانة مي كساب في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، «يارب اشفي كريم فهمي ورجعه لمراته وأهله وأولاده وكل اللي بيحبوه بألف سلامة»، بالإضافة إلى الكاتبة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، التي كتبت عبر حسابها: «ربنا يشفي كريم فهمي ويرجعه لدانيا وبناته ويديه الصحة ويرجعلهم أحسن من الأول.. بحبهم اوي ويارب اشوفهم دايما بخير.. دعواتكم».

كما طالب الفنان يوسف الشريف جمهوره بالدعاء لـ «فهمي»، عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «أرجو من حضراتكم الدعاء للفنان كريم فهمي بالشفاء العاجل..ربنا يشفيك يا كريم وترجع بالسلامة لبيتك وأسرتك وجمهورك».