محافظ بورسعيد: اعتماد الإجازات المرضية من إدارتي التعليمية والحوكمة

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بضرورة اعتماد الطلاب على أنفسهم والابتعاد عن الدروس الخصوصية، والالتزام في المدارس من أجل تحصيل المناهج الدراسية والالتحاق بالأنشطة الفنية والرياضية الثقافية المختلفة والتي تساهم في رفع القدرات والمهارات الإدراكية لدى الطلاب.

المحافظ: لن يتم السماح بالغياب خلال العام الدراسي

وأكد محافظ بورسعيد خلال كلمته بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، على أهمية إلتزام الطلاب في المدارس وأنه لن يتم السماح بالغياب خلال العام الدراسي، حيث يشهد العام الدراسى الحالى تكثيف الجهود من جميع الجهات المعنية لتوفير أفضل مناخ دراسي للطلاب، موجها بالحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعى حرصا على سلامتهم .

جاء ذلك خلال تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، طابور الصباح بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، وذلك في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، رافقه خلالها الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

وتابع المحافظ انتظام العملية التعليمية في مدرستي «الشهيد مصطفي خضر والشهيد محمود سالم الابتدائية»، وأطلع على إجراءات المدرستين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

المحافظ: نسبة حضور عالية للطلاب

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن العملية التعليمية ببورسعيد شهدت انتظاما ونسبة حضور عالية للطلاب، وذلك من خلال رصد وتفقد عدد من المدارس بجميع الأحياء خلال يومين، و شدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية العامة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب، مؤكدا أن هناك تنسيق بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم ببورسعيد لمتابعة المدارس والمرور عليها بصفة مستمرة خلال العام الدراسي للحفاظ على سلامة الطلاب .

وشدد «الغضبان» على حضور طلاب المدارس، خاصة الشهادتين الإعدادية والثانوية وعدم إعتماد الإجازة المرضية إلا من الإدارة التعليمية بمديرية التربية والتعليم وإدارة الحوكمة بالمحافظة، موضحا أنه لا يستوى الطالب الذي يحرص على الحضور للمدرسة وتلقي العلم بالطالب النائم فى منزله وقدم الشكر للطلاب الحريصين على الحضور وأولياء أمورهم، كما أشاد محافظ بورسعيد بإرتفاع نسبة الحضور بين طلاب المدارس بعد فترة غياب بسبب فيروس كورونا المستجد.

وطالب محافظ بورسعيد بالالتزام بالنشيد الوطنى وتحية العلم مطالبا المعلمين وأولياء الأمور بحث الطلاب على إحترام تحية العلم والنشيد الوطنى موضحا أنه رمز لحب الوطن وإحترامه وتقديره

المحافظ :قوى الشر يسخرون من تحية العلم بهدف محو الهوية المصرية

ودعا الإعلام إلى التأكيد على أهمية النشيد الوطنى وتحية العلم فى كل المدارس بمختلف المراحل التعليمية مشيرا إلى أن قوى الشر تسخر من تحية العلم والنشيد الوطني على صفحات التواصل الاجتماعي بهدف محو الهوية المصرية بين الأجيال القادمة لأنهم يثقون أن تحية العلم والنشيط الوطنى رمز للهوية المصرية