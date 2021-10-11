القوى العاملة: تعيين 329 شابا والتفتيش على 233 منشأة بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 329 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 3 من ذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 1278 شاباً، منهم 15 من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 253 شهادة قياس مستوى المهارة، و250 رخصة مزاولة حرفة.

منح اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، منها 5 منح مواليد بـ11 ألف جنيه، و 4 منح زواج كلها بـ12ألفا، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ105عمال ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 53 ألفاً و351 جنيها، فضلاً عن تسجيل 122 عاملا جديدا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

وأشار عبده هاشم، مدير المديرية، في تقريره لوزير القوى العاملة، عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي، أنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 233 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 8 محاضر، كما تم عقد ندوة توعوية حول العمالة غير المنتظمة بمبادرة «حياة كريمة».

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 267 منشأة، وإعادة التفتيش على 394 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 123 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ381 منشأة أخري لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها، وعمل 5 ندوات توعية استفاد منها 117 عاملا.

4 دورات تدريبية لتأهيل 50 شابا وفتاة

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، والصوب الزراعية استفاد منها 40 شاباً وشابة، كما تم عمل دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بالقرنة لـ 10 متدربات.

كما تلقت المديرية 29 شكوى عمالية، تم تسوية 6 منها ودياً، وإحالة 11 شكوى منها إلى القضاء، وحفظ 3 شكاوى، و9 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 270 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.