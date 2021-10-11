«قاصر» تترك طفلها وتحاول الانتحار بالغردقة هربا من خلافاتها مع زوجها

تباشر نيابة الغردقة تحقيقاتها في واقعة محاولة انتحار «قاصر» ألقت بنفسها من الطابق الثالث من عمارة سكنية بوسط المدينة إثر خلافات زوجية.

سقوط قاصر من الطابق الثالث

تلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحرالأحمر، إخطارًا من المقدم أسامة مهران مفتش مباحث قسم شرطة أول الغردقة بورود بلاغ بسقوط ربة منزل من الطابق الثالث بشارع أولاد بطاطا بدائرة قسم أول الغردقة.

وتمّ استدعاء سيارة إسعاف لنقل السيدة إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وجرى القبض على الزوج وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الخلافات الزوجية وراء محاولة انتحار الفتاة

وأسفرت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم إسلام عبدالحميد رئيس مباحث القسم، أنَّ فتاة متزوجة تدعى «ا.س»، 16 عامًا، ولديها طفل، حاولت الانتحار بسبب خلافات زوجية حيث ألقت بنفسها من الطابق الثالث بالعمارة السكنية التي تقطن بها.

استقرار حالة الفتاة وحجزها للعلاج

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، بأنَّ حالة الفتاة مستقرة، وبإجراء الكشف الطبي تبين أن إصابتها بكدمات وسجاحات وكسر بالقدم اليمنى وتخضع للإسعافات الأولية وجار عمل اللازم.