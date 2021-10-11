اليوم.. الغردقة تستقبل أول رحلة من بريطانيا بعد انقطاع نحو عام

يستقبل اليوم الاثنين، مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة «إيزى جيت» البريطانية إلى الغردقة، وذلك بعد قرار بريطانيا الشهر الماضي، برفع قيود سفر مواطنيها إلى مصر، وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن بريطانيا بدأت منذ أمس الأول السبت، فى تسيير رحلاتها إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، حيث استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، أول رحلة من لندن وعلى متنها سياح بريطانيين.

عاقل: الحركة الوافدة من بريطانيا سترتفع خلال الشهور المقبلة

وأضاف لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن تسير بريطانيا خلال شهر أكتوبر الجاري، نحو 58 رحلة جوية أسبوعيا إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ، لافتا إلى أن هذا العدد من الرحلات بعد توقف أكثر من عام، يعتبر رقما جيدا، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، ستشهد ارتفاعا كبيرا خلال الشهور القليلة المقبلة.

الفنادق مستعدة لاستقبال السياح البريطانيين

وأوضح «عاقل»، أن المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء مستعدة لاستقبال السياح البريطانيين وفقا للنسبة التى حددتها وزارة السياحة لاستقبال الفنادق للسياح والمقررة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، لافتا إلى أن الغرفة شددت على جميع فنادق الجمهورية بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، موضحا أن هناك لجانا من وزارة السياحة تقوم بالتفتيش الدورى المفاجئ للتأكد من قيام الفنادق بتطبيق تلك الإجراءات مع توقيع عقوبات على المنشآت المخالفة تصل للغلق الإدارى مع توقيع غرامة مالية فورية.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن جميع العاملين بفنادق شرم الشيخ والغردقة قد تحصلوا على جرعتى التطعيم الخاص بفيروس كورونا، موضحا أن جميع المنشآت السياحية والفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء آمنة صحيا، وجاهزة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم.