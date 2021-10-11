وزراء الحكومة التونسية يؤدون اليمين أمام قيس سعيد

أعلنت رئيسة الوزراء نجلاء بودن، عن تشكيل الحكومة التونسية اليوم الإثنين، في حضور الرئيس قيس سعيد، وأدى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية، وعينت «بودن» كلاً من عماد منيش وزيرًا للدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين وزيرًا للداخلية، وعثمان الجعندي وزيرًا للشؤون الخارجية والهجرة وسهام البغدادي وزيرة للمالية.

تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أعلن نهاية شهر أغسطس الماضي، بتكليف «بودن» بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وأكدت رئيسة الوزراء أنّ الحكومة التي ستتولى تشكيلها واختيار أعضائها ستكون شاملة لكفاءات وقيادات شبابية ونسائية قادرة على إحداث الفارق، في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.

وفي تصريحات سابقة قالت «بودن» أنّ أولويات حكومتها سيكون على رأسها النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والحد من البطالة.

من هي نجلاء بودن

وتشتغل نجلاء بودن وظيفة أستاذ تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وهي مختصّة في علوم الجيولوجيا، وتعمل ضمن تنفيذ خطة برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكانت «بودن» مديرة عامة، مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، كذلك اشتغلت في منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، كما عملت في وظيفة في ديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015، ويذكر أنها أول امرأة تتولى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس، وأول رئيسة حكومة عربية.

الرئيس التونسي يتخذ قرارات استثنائية

وفي 25 يوليو الماضي اتخذ الرئيس التونسي قرارات استثنائية تضمنت تجميد عمل البرلمان التونسي الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، كما قام بإقالة هشام المشيشي رئيس الحكومة، جاء ذلك في ظل أزمة سياسية شهدتها تونس خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد سعيد، أن قراراته جاءت للتعامل مع الوضع المتدهور سياسيًا واقتصاديًا الذي تشهده البلاد، وفقًا لما ينص عليه الدستور، رافضًا وصف قراراته بالانقلاب.