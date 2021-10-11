تعليم البحيرة: المدارس استقبلت مليون ونصف طالب في ثالث أيام الدراسة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن مدارس المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً من الطلبة والطالبات على أكثر من 4000 مدرسة بكافة المراحل التعليمية المختلفة وفي جميع الإدارات التعليمية بدائرة المحافظة.

مليون طالب خلال 3 أيام

وتابع «الديب»، خلال جولته الميدانية بعدد من المدارس اليوم، أن أكثر من مليون ونصف طالب وطالبة انتظموا فى اليوم الثالث على التوالي منذ بدء العام الدراسي الجديد مع تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا .

منع التزاحم

ووجّه وكيل الوزارة إلى منع تزاحم أولياء الأمور أمام المدارس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي كما وجه إلى ضرورة تقليل كثافة الفصول وتنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسي وفقاً لتوزيع المقررات الدراسية.

جولة بمدرسة الزراعة

وواصل وكيل الوزارة جولته الميدانية وقام بتفقد مدرسة ناصر الثانوية الزراعية العسكرية بدمنهور حيث شهد طابور الصباح وتحية العلم بالمدرسة وشدد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

تجهيز خطوط انتاج الخضروات والفاكهة

كما تفقد وكيل تعليم البحيرة تجهيزات المدرسة الزراعية وخطوط انتاج الخضر والفاكهة والشتلات والإنتاج الحيواني والألبان والعجائن والمخبوزات ووجه بتدريب الطلاب وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة.

ولفت «الديب»، إلى أن أهمية التعليم الفنى تتمثل في تخريج الكوادر الفنية المدربة التي يحتاجها سوق العمل ثم قام بتفقد إنتاج مزرعة مدرسة ناصر الثانوية الزراعية من محصول الأرز حيث يجري حصاد مساحة37 فدانا من الأرز تم زراعتها بأربعة أصناف مختلفة ذات انتاجية عالية .