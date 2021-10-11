محافظ المنيا يشارك نجلي الشهيد «علاء شحاته» فعاليات بدء الدراسة

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، بدء العام الدراسي بمدرسة السلام الإعدادية بقرية «نزلة جريس»، بمركز ابوقرقاص، التي تعد أولى نتاج مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتم افتتاحها بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمبنى بالكامل بإجمالي 12 فصلا على مساحة 1500 متر بإجمالي 5 طوابق.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، للمرور على عدد من المدارس بمركز أبوقرقاص، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بكافة المراحل التعليمية، والوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة أي عقبات تواجه انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال جولته، العقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد حلمي رئيس مركز أبوقرقاص، وعدد من الجهات المعنية.

19 مدرسة دخلت الخدمة خلال العام الدراسي الحالي

وأعلن محافظ المنيا عن دخول 19 مدرسة للخدمة خلال العام الحالي منها 7 مدارس إنشاء جديد و12 مدرسة توسعات، بإجمالي 256 فصلا دراسيا تسع 10200 طالبا وطالبة، منها مدارس تم الانتهاء منها في مراكز «أبوقرقاص، ملوي، مغاغة»، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وتابع المحافظ، انتظام سير العملية التعليمية بمدارس «ابن الخطاب الخاصة – السلام الإعدادية بنزلة جريس»، حيث شهد المحافظ، طابور الصباح بمدرسة بن الخطاب الخاصة، وشارك نجلي الشهيد «الجندي علاء شحاته عيد»، بدء العام الدراسي، مقدما لهم التحية والتقدير ولجميع شهداء الوطن الذين ضحوا بكل غالي ونفيس من أجل عزة وكرامة وطننا الغالي، مؤكدا أن الدولة لاتنسى أبنائها الذين قدموا أرواحهم فداءا لتراب الوطن.

وقدم المحافظ، التهنئة لجميع الطلاب الحضور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وحثهم على ضرورة الحفاظ على الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم للارتقاء بالمنظومة التعليمية والعمل على خلق جيل يتمتع بقدرات ابداعية.

وطالب المحافظ، خلال جولته بمدرسة السلام الإعدادية، بالحفاظ على الأعمال التي تم تنفيذها في المدرسة، مؤكداً استمرار جهود الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف الخدمات ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، مناشداً الطلاب ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، موجها إلى ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات الواقية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية.