أخبار محافظة البحر الأحمر.. بدء الدراسة وطفل يذهب للمدرسة في صندوق سيارة

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر عددًا من الأحداث المهمة يأتي على رأسها بدء الدراسة بعدد 196 مدرسة على مستوى مدن المحافظة بالإدارات التعليمية السبع وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة والالتزام بالكمامة وشددت المدارس بعدم دخول الطلاب دون ارتداء الكمامات وذلك كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وشهدت مدينة الغردقة زيارة وفد من ممثلي شركات السياحة الروسية لعدد من الفناق والمنتجعات السياحية بالغردقة لبحث زيادة الرحلات السياحية.

بدء الدراسة بمدارس مدن محافظة البحر الأحمر

بدأت الدراسة اليوم في مدارس مدن البحر الأحمر، وشهدت مدرسة الغردقة الثانوية بنات التابعة لإدارة الغردقة التعليمية واقعة عدم السماح لإحدى الطالبات بالدخول بسبب تناولها «اللبانة»، وتم التشديد والتنبيه على طالبة أخرى بسبب عدم التزامها بارتداء الزي المدرسي وارتداءها بنطلون سترتش، والتنبيه على الجميع بارتداء الزي المدرسي كشرط أساسي دخول المدرسة.

وفد روسي يتفقد فنادق الغردقة

تفقد وفد من ممثلي شركات السياحة الروسية عدد من الفنادق السياحية بالغردقة لمراجعة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي منظمة السياحة العالمية، وذلك لبحث زيادة عدد الرحلات السياحية الوافدة من روسيا إلى فنادق ومنتجعات مدينة الغردقة، وأجرى الوفد جولة في عدد من الفنادق السياحية، وتفقد الغرف ونظافتها وإجراءات التسكين، وذلك لبحث زيادة عدد الرحلات السياحية الوافدة من روسيا إلى الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة.

طفل يذهب إلى المدرسة في صندوق سيارة يخطف أنظار الشارع

حرص طفل في المرحلة الأولى بالتعليم الأساسي بإحدى مدارس الغردقة الابتدائية على الذهاب إلى المدرسة في صندوق سيارة نقل في أولى أيام العام الدراسي الجديد 202‪2 وسط فرحة عارمة بارتداء زي المدرسة والكمامة حاملا شنطة المدرسة على كتفه جالسًا في صندوق سيارة نقل يتبادل التحية مع أصحاب السيارات موزعا ابتسامته على الجميع