فقرة يومية عن «حياة كريمة» بإذاعة مدارس الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الطابور الصباحي بمدرسة «الحسيني محمد عجاج» بزفتى، صباح اليوم، في ثالث أيام الدراسة، بحضور النائب أحمد يحيى عضو مجلس النواب، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، نجوى العشيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

محافظ الغربية يتفقد مدارس قري زفتى

وحرص المحافظ على مشاركة طلاب المدرسة فقرات الطابور الصباحي من خلال «التمارين الحركية الصباحية، تحية العلم، الاستماع للبرنامج الإذاعي لطلبة المدرسة والذي تحدث فيه الطلاب عن مبادرة حياة كريمة وأهدافها».

تثبيت فقرة في الإذاعة المدرسية اليومية بجميع مدارس المحافظة

كما وجّه المحافظ إلى تثبيت فقرة في الإذاعة المدرسية اليومية بجميع مدارس المحافظة عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأهدافها ومردودها على رفع مستوى الخدمات المقدمة بالقرى المصرية وخاصةً الأكثر احتياجاً، موجهاً بتخصيص مكافأة مالية لإخصائية الصحافة بالمدرسة لتميزها في إعداد فقرات الإذاعة المدرسية.

وتفقد المحافظ معرضاً فنياً عن «حياة كريمة»، وما تم إنجازه على أرض مركز زفتى، وأعرب عن سعادته بوعي الطلاب بالمبادرة الرئاسية التي تنفذ بقراهم، كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية للتأكد من انتظام اليوم الدراسي في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتشمل المدرسة عدد 1500 طالب مقسمين على مرحلتين صباحية ومسائية لتقليل كثافة الفصول وتحقيق التباعد.

تطوير مدرسة الشهيد عجاج ضمن مبادرة «حياة كريمة» بتكلفة 4.8 مليون جنيه

الجدير بالذكر، أن مدرسة الشهيد الحسيني عجاج هي إحدى المدارس التي تم تطويرها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بتكلفة إجمالية قدرها 4.8 مليون جنيه لتخدم 38955 مواطنا من أهالي القرية.