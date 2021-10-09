الكهرباء: بدء الدراسة بمعهد القمة للتمريض غدًا.. وقبول 140 طالبة

أعلن الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم، بدء الدراسة غدا لـ 140 طالبة تم قبولهن بمعهد القمة للتمريض؛ مشددا على الطالبات بالتوجه إلى المعهد غدا لسداد المصروفات الدراسية المقررة ومرتديات الزي المدرسي وارتداء الكمامة.

رقم حساب دفع المصروفات لطالبات معهد القمة للتمريض

وأشار سليم لـ«الوطن»، إلى أن المصروفات الدراسية يتم دفعها على رقم الحساب التالي في البنك الأهلي المصري لصالح شركة الخدمات الطبية مع الحرص على كتابة اسم الطالبة في اسم المودع 0083071180137701013 رقم السويفت «للتحويل من حساب آخر» NBEGEGCX008.

نقص التمريض في المستشفيات

وقال إن معهد القمة للتمريض، هو معهد فني بنظام الخمس سنوات، ويبدأ من العام الدراسي 2022/2021، ويهدف إلى مواجهة النقص في أطقم التمريض داخل مستشفيات وعيادات شركة الخدمات الطبية وخارجها، إضافة إلى تخريج تمريض مؤهل علميا وأخلاقيا على أعلى مستوى، والاهتمام بما ينقص التمريض المصري من مهارات التواصل واللغة والحاسب الآلي والإتيكيت.

معهد القمة للتمريض معتمد من الصحة والتربية التعليم

وأكد رئيس شركة الخدمات الطبية، أن المعهد معتمد من وزارتي الصحة التربية والتعليم، ويصدر شهادة معتمدة، لافتا إلى أنه يوجد تكليف للخريجات للعمل بمنشآت شركة الخدمات الطبية، مشيرا إلى أن المعهد مجهز على أعلى مستوى من حيث الفصول الدراسية والمعامل التمريضية ومعامل الحاسب الآلي.

أسماء الفتيات المقبولات بمعهد القمة للتمريض

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسماء الفتيات المقبولات بمعهد القمة للتمريض التابع للكهرباء، وهي كالتالي:

_ حبيبة إبراهيم محمود محمد مرسي

_ ملك محمد فتحي محمود إسماعيل الأعصر

_ منة الله طارق عبدالحميد أحمد السيسي

_ سماء علاء محمد عبداللطيف

_ حبيبة هاني عربي إبراهيم السيد

_ جنه وحيد محبوب مصلحي رضوان

_ منة الله نجاح ياسين محمد

_ أمل محمد أحمد محمد

_ وفاء محمود جلال عبدالباسط

_ ألاء محمد إبراهيم إبراهيم البيلي

_ هاجر شعبان متولي البطال

_ مريم محي جاد محمود أبو العزم

_ جنى تامر أبو الحسن مصطفى

_ شهد سامي عبدالرحمن غريب عبدالرحمن

_ ملك شعبان عبدالرحمن عوض الله

_ إسراء العربي حسن محمد يحي

_ أسماء محسن شحات حسن

_ رحمه محمد مصطفى عبدالحميد عبدالجليل

_ منة الله مصطفى عبدالله محمد

_ ياسمين فتوح عبدالعاطي فتوح السيد

_ منة الله أشرف عثمان أحمد عثمان

_ ندى أسامة سعيد حامد

_ أمينة عصام شعبان صابر

_ رقية أحمد مصطفى محمد مصطفى

_ منة الله عادل الدسوقي جمعة

_ بسملة إسلام محمد الهادي محمد

_ أروى جمال السيد عطية

_ منة الله عبدالله محمد سيد أحمد محمد

_ هاجر هنري أحمد عبدالحليم السيد

_ أمنية أحمد سليمان توفيق

_ ندى أشرف محمد توفيق غيث

_ إيمان محمود عبدالله عثمان عبدالهادي

_ فرح خالد سعيد أمين محمد

_ بسملة هشام محمد عبد الرؤوف محمد

_ سالي رمضان شحته جودة

_ خلود أيمن محمد عطية

_ منة الله حمادة محمد محمد

_ لمياء أحمد إمام عبدالفتاح

_ شروق أمير حلمي توفيق

_ ألاء محمد خليفة إبراهيم

_ ألاء محمود دياب محمود

_ أية نادي شربيني مهنى

_ مي اللواء فتحي عبد الحميد

_ روان عماد حمدي حسن

_ رميساء أحمد كمال رمضان عبد الرحيم

_ رقية محمود عبدالحميد محمود

_ جنى وليد عبدالكريم أحمد محمد

_ شهد سامي عبدالفتاح محمد فرج

_ فاطمة محمد عبدالفتاح إبراهيم إبراهيم

_ رقية عبدالغني على سالم

_ روان الشربيني أحمد الشربيني محمد

_ هايدي موسى عبدالعظيم محمد

_ شروق أشرف مصطفى محمد مصطفى

_ سندس حسني محمد محمد غنيمي

_ داليا أحمد حسنين موجي على

_ منة الله وائل أنيس الرفاعي أبو الاسعاد

_ نورهان طارق ربيع محمد مهدي

_ جنة على محمد محمد الطوخي

_ سارة وجيه عبدالستار سالم محمد

_ حبيبة ياسر محمد محمود

_ يارا محمد سعيد الشال

_ سارة السيد على عبدالعظيم على

_ هاجر جبر زكريا الدهنة

_ يارا السعيد يوسف الصفتي

_ دنيا أشرف جابر سويدان

_ مها عبد العاطي حامد عبد العاطي

_ سلمى السيد محمد السيد سليمان

_ منه محمد السعيد عبدالله

_ أمنية طارق عبدالغفار الخميسي

_ ثريا محمد عماد محمد صفوت

_ دعاء عبدالناصر محمود سلامة

_ منار عرفة محمد

_ رحمة محي شحات عيد شداد

_ ندا محمد عيسوي محمد شحاته

_ مريم أشرف علي حشاد

_ هنا عماد عبدالمقصود شحاته

_ مروة إبراهيم عبدالمنعم نصر الجنيدي

_ أسماء عنتر أحمد عبدالباقي

_ زينب هاني فوزي القرموط

_ غادة عبدالرازق فوزي القرموط

_ ميرنا هشام ربيع محمد

_ نورهان سلامة محمود أبو السعود

_ مريم الصافي عبدالكريم بريك اللافي

_ نورهان راضي محمد الخولي

_ سندس سيد محمد هاشم حافظ

_ ندى محمد البسطويسي المنوفي

_ بسملة محمد عبد الرؤوف نصر

_ سمر محمد عبدالوهاب سلامة

_ شروق محمود محمود جدة

_ هدير جمال نجم الدين عبد الفتاح السيد

_ رحمة سيد رجب علي

_ بسمة عبدالحميد عبدالرازق حسانين

_ بسملة عبدالرحيم محمد مغيث

_ رقية الشحات شديد السيد علي

_ جنا أشرف محمد حسب النبي

_ مريم أحمد نصحي محمد علي

_ حنين محمد عبدالحميد التاجر

_ أماني هاني عفيفي عفيفي بحيري

_ جنى رضا السيد أحمد عمار

_ سما راضي اليماني

_ نورهان خليل يوسف دسوقي

_ سما عماد الدين محمد حسني

_ ندى علي لطفي علي

_ شهد محمود عبد الضامن محمود

_ روان مالك الهادي علي شلضوم

_ حنين حسن السيد أحمد هيكل

_ أسراء نعيم إبراهيم إسماعيل

_ ندى محمد أحمد محمد قنديل

_ دينا محمد فرج سعفان

_ ندى هاني مصطفى جودة

_ هبة الله أيمن فرحات السيد

_ سندس محمد معوض

_ حبيبة حسام منير سليم البلتاجي

_ سارة اشرف عبدالفتاح شحاته

_ رقية محمود علي مصطفى

_ نيرة تامر أحمد

_ هيام محمود محمد فرج

_ هناء محمود محمد

_ ندى شريف إبراهيم

_ نورا عاطف محمد عبدالسميع

_ روان السيد محمد السيد

_ ياسمين وائل محمد الزيات

_ مريم السيد فوزي

_ منة الله مصطفى محمد محمد

_ فرحة أحمد محمود

_ هالة جهاد رزق

_ منة الله رضا موسى

_ مريم محمد عبد المؤمن الشحات

_ نورهان محمد محمد

_ مريم سعيد إبراهيم

_ حبيبة محمد أحمد

_ حبيبة سامح عبدالله عبدالغفار

_ سهيلة نور محمد سباعي

_ رحمة وائل محمد

_ وفاء محمد علي

_ دنيا أحمد عبدالفتاح

_ نوره منصور محمد سعيد

_ شهد عمر عبدالرحمن

_ ألاء محمد محمد عبداللطيف «في انتظار استكمال الكشف الطبي»

_ هاجر السيد طوخي محمود «في انتظار استكمال الكشف الطبي»