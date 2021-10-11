قيس سعيد بعد تشكيل الحكومة: تونس تعيش لحظات تاريخية صعبة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن البلاد تعيش لحظات تاريخية صعبة لكن الإصرار على النجاح حاضر بقوة، وذلك بعيد تأدية وزراء الحكومة التونسية الجديدة لليمين الدستورية أمامه في قصر قرطاج.

قيس سعيد:سننجح في إخراج تونس من المحنة التي انزلقت إليها

وأضاف الرئيس التونسي، «سننجح في هذه المرحلة بإخراج تونس التي تتسع للجميع من الوضع والمحنة التي انزلقت إليها»، مؤكدًا أنه يعمل على مكافحة المنظمة القائمة منذ سنوات والتي سعى الشعب إلى إسقاطها.

وأكد سعيد، أن أكبر التحديات التي ستواجهها الحكومة إنقاذ الدولة من براثن الذين يتربصون بها في الداخل والخارج، ومن براثن الذين يعتقدون أن المناصب غنيمة أو قسمة لمراكز النفوذ أو الأموال العمومية، لافتا إلى أن السلطة ستفتح كل الملفات دون استثناء، وستحبط ما يخطط له.

السعيد يؤكد المرأة على رأس مجلس الوزراء

وردا على الانتقادات التي طالت تأخره في تشكيل الحكومة، أكد أن هذا الأمر شأن داخلي سيادي، مشددًا على أهمية تعيين امرأة على رأس مجلس الوزراء.

وأعتبر الرئيس التونسي، أن الأمر لا يتعلق بتأليف الحكومة بل بمنظومة قائمة منذ عشرات السنين في البلاد، أراد الشعب إسقاطها، موضحًا أن المعركة هي معركة تحرير وطني من المنظومة الراسخة.

سعيد: إجراءات 25 يوليو منصوص عليها فى الدستور

وعن التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو، فأكد أن الأغلبية هللت لها، فيما انتقدها البعض واصفًا إياها بالدكتاتورية، ليتساءل كيف يمكن لتلك الإجراءات أن تكون استبدادية وهي منصوص عليها في الدستور.

وندد بالعنف والسباب والشتم الذي كان يحصل خلال الجلسات النيابية السابقة على مدى السنتين الماضيتين، تحت رئاسة راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة.

يشار إلى أن سعيد كان أعلن في 25 يوليو الماضي إجراءات استثنائية شملت حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشى.