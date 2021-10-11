عاجل.. الحكومة التونسية الجديدة: ليلى جفال وزيرة للعدل وعماد منيش وزير الدفاع

أعلنت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية المكلفة، اليوم الاثنين تشكيلة وزرائها، من قصر قرطاج فى تونس.

وأكدت رئيسة الحكومة التونسية أن أولوية عمل هذا الفريق الحكومي تكمن في استعادة الثقة بالدولة من قبل كافة المواطنين، وإعادة الأمل للتونسيين بمستقبل أفضل وظروف عيش أفضل.

رئيسة الحكومة التونسية تعلن تشكيلة الوزراء

وقد برزت المشاركة النسائية في تشكيل الوزراء

ومن ضمن الوزراء، ليلى جفال وزيرة للعدل، عماد منيش وزير الدفاع، فيما عين عثمان الجرندي وزيرا الخارجية.

كما تولت سهام البوغديري وزارة المالية، وسمير سعيد الاقتصاد، ومالك الزاهر وزارة الشؤون الاجتماعية.

ومنحت حقيبة الصناعة والتجارة إلى سيدتين، بينما عين عليم مرابط وزيرا للصحة، وكمال دقيش وزيرا للشباب والرياضة، وسارة زعفراني وزيرة للإسكان.

وليل الشيخاوي وزيرة البيئة، وتولت أمل بلحاج وزير الأسرة والمرأة والطفولة.

أعضاء الحكومة الجديدة أدوا اليمين الدستورية مباشرة بعد الإعلان الرسمي

وأدلى أعضاء الحكومة الجديدة، مباشرة بعد الإعلان الرسمي، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، استنادًا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر الماضي، دون الحاجة لنيل الثقة من قبل البرلمان المجمد إلى أجل غير مسمى.

وفيما يلى قائمة بأسماء وزراء الحكومة التونسية الجديدة

وزارة الداخلية: توفيق شرف الدين

وزارة الدفاع الوطني: عماد نميش

وزارة العدل: ليلى جفال

وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: عثمان الجرندي

وزارة تكنولوجيا الإتصال: نزار بن ناجي

وزارة النقل واللوجستيك: ربيع المجيدي

وزارة المالية : سهام بوغديري نمسية

وزارة الاقتصاد والتخطيط: سمير سعيد

وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية: سارة زعفراني

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: محمد الرقيق

وزارة الفلاحة والموارد المائية: محمود الياس حمزة

وزارة الصحة: علي مرابط

وزارة الشؤون الدينية: إبراهيم الشايبي

وزارة الصناعة والطاقة والمناجم : نايلة نويرة

وزارة البيئة والشؤون المحلية : ليلى الشيخاوي

وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن: أمال بلحاج

وزارة الشؤون الاجتماعية: مالك الزاهي

وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني: كمال دقيش

وزارة التجارة وتنمية الصادرات: فضيلة الرابحي

وزارة الثقافة : حية قطاط القرمازي

وزارة السياحة: محمد المعز بن حسين

وزارة التربية: فتحي السلاوتي

وزارة التعليم العالي: منصف بوكثير

وكان سعيد كلف في 29 من الشهر الماضي، الأكاديمية نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، لتخلف هشام المشيشي المقال منذ 25 يوليو الماضي.