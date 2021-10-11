إزالة 50 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، عدة حملات لإزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة، اليوم، فضلا عن المتابعة المستمرة لمنع التعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد، حفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيدا لهيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة 80 تعديا

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز «كوم حماده وبدر وحوش عيسى والدلنجات»، عن إزالة 80 تعديا على مساحة 23085 م2 عبارة عن تنفيذ عدد 62 قرار إزالة بمساحة 18967 م على مجرى نهر النيل بنطاق الوحدة المحلية لقرى «النجيلة وكوم شريك والبريجات»، بكوم حمادة.

إزالة 10 تعديات

كما تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة لتعديات بمساحة 3244 م٢ على الرياح الناصري ببدر، كما تم إزالة أعمدة حديدية مخالفة بدون ترخيص على مساحة 200 م٢ كانت ممهدة لسقفها بالصاج بقرية نبيل الوقاد بنطاق وحدة أحمد عرابي.

إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية

وجرى تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة لتعديات على الموارد المائية والري بمساحة 374 م بنطاق قرية عزب حوش عيسى، وإزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 300 م بقرية كوم زمران بالدلنجات.

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، كما وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف الحملات بشتى أنحاء المدن والمراكز.