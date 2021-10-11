«قومي المرأة» بالمنيا ينفذ 2500 زيارة توعية بقري «حياة كريمة»

أعلن المجلس القومي للمرأة بالمنيا، عن تنفيذ المرحلة الثانية من حملات طرق الأبواب «المرأة صانعة السلام»، والتي تنطلق بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 10 إلى 12 من أكتوبر الجاري، بهدف تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القرى ذات الأولوية في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بتعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.

الحملة استهدفت قرى مراكز «العدوة - أبو قرقاص - ديرمواس»

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب «المرأة صانعة السلام» تستهدف قرى مراكز «العدوة، ابو قرقاص، ديرمواس»، حيث تم تنفيذ الفعاليات بقرى «عطف حيدر، صفانيه، منشأة عبدالله، بنى حسن، الديابة، أبو جناح ، المسيد»، مشيرة إلى تنفيذ 2500 زيارة وتوعية، وأن اجمالي المستهدف 8670 مواطنا، منها 6650 سيدة، 780 رجلا، 1240 طفلا.

وشاركت «أبو سمرة»، في تنفيذ فعاليات الحملة بمركز العدوة، وبحضور أعضاء المجلس القومي للمرأة، ورئيس مركز العدوة، حيث تم التواصل مع كافة الفئات المستهدفة، وتم القاء فعاليات الحملة، والعمل على نشر الوعي الثقافي عبر التواصل المباشر مع كافة الفئات المستهدفة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة.