انطلاق حملة طرق الأبواب في قرى «حياة كريمة» بالمنيا

أعلن المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، بدء فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان «المرأة صانعة السلام»، وذلك بهدف تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي والعمل على ربطها بالمشروعات التنموية الكبرى، وذلك بالقري التي يتم بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن والازدهار.

نشر الوعي الثقافي والمجتمعي بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إن الفعاليات تأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بنشر الوعي الثقافي والمجتمعي لكافة الفئات المستهدف بقرى المحافظة، والتركيز على القري التي يتم بها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري ولضمان حياة كريمة كافة فئات المواطنين.

تدريب 50 رائدة ريفية بمراكز أبو قرقاص والعدوة وملوي

وأوضحت «أبو سمرة» أن فعاليات الحملة تبدأ بالعمل التدريبي لـ50 من الرائدات الريفيات، بمراكز (أبو قرقاص – العدوة – ملوي)، على أهداف ورسائل الحملة، يعقبه النزول للقرى لنشر هذه الرسائل، حيث يتم تنظيم 3 أيام لـ«المحبة والسلام»، في قرى «بني عبيد، بني روح، وكوم المحرص»، بمشاركة الواعظات والمكرسات «سفيرات المحبة والسلام» بالمجلس القومي، بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا لتقديم العروض الفنية بتلك القرى، بالإضافة للتواصل المجتمعي المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.

مبادرة «المحبة والسلام» تستهدف 20 قرية بالمنيا

وأشارت مقررة القومي للمرأة بالمنيا إلى أنه في نهاية عام 2019 أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة بعنوان يوم المحبة والسلام، استهدفت 20 قرية بمحافظة المنيا، وانطلقت الفاعليات من قرية «الناصرية» التابعة لمركز بني مزار، وخلالها تم عقد جلسات لتعليم النساء بعض الأعمال الحرفية، كصناعة المشغولات والخزف، كما اشتركت النساء في تحضير الطعام وجلسن على مائدة واحدة لتناوله مع الأطفال.