«القابضة للمياه»: مستمرون في تطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن استمرار حملات تلقي العاملين في كافة قطاعات الشركة الثلاثة بـ«السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، للقاح فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة للحد من خطر انتشاره والحفاظ على صحة العاملين في الشركة وأسرهم.

التنسيق مع مديريات الصحة لإرسال فرق لباقي فروع الشركة

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جاري استكمال التطعيم لباقي العاملين بمختلف مناطق وقطاعات الشركة، وتم التنسيق مع مديريات الصحة، لإرسال فرق لباقي فروع الشركة، حتى يتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين، ضد فيروس كورونا، وذلك للتيسير عليهم تلقي اللقاح، وحرصًا على صحتهم وسلامتهم، وتماشيًا مع توجهات الدولة، لتطعيم جميع العاملين، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا

وأضاف عصمت، أننا مستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وتطهير وتعقيم المباني والمكاتب الإدارية، مع استمرار توزيع الكمامات الطبية على جميع العاملين في القطاعات ومحطات المياه والصرف الصحي والشبكات، في الثلاث محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك حفاظًا على العاملين وتوفير الحماية لهم حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه.

وأشار عصمت، إلى أن تلك الإجراءات الاحترازية تأتى في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على صحة وسلامة جميع العاملين للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

وشد عصمت، على جميع العاملين باستمرارية ارتداء الكمامات أثناء فترات العمل، مع استمرار إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة في أعمال التطهير التعقيم وتوزيع الكحول واتباع جميع التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.