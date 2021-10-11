الزمالك يصدم عبدالله جمعة ويرفض شروطه لتجديد العقد

أعلن مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أنَّ لجنة الكرة بالنادي تواصلت مع عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، من أجل فتح ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء، خاصة أنَّه ينتهي مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجديد، وبالتالي يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ آخر في شهر يناير المقبل.

وأوضح المصدر ذاته، لـ«الوطن سبورت»، أنَّ لجنة الكرة كانت حريصة من أجل تمديد عقد اللاعب بعد الحصول على موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

وأصدَر المدير الفني للفريق الزمالك عفوًا عن اللاعب بعد أزمته الأخيرة، والتي غاب بسببها عن التدريبات لفترة طويلة، وكذلك المباريات، قبل أن ينتظم في التدريبات الأخيرة للزمالك.

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