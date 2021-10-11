«خطة النواب» تأذن لـ«المالية» بضمان مصر للطيران في قرض بـ5 مليارات جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك، بقيمة 5 مليارات جنيه.

نصوص القانون

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث تنص المادة الأولى من القانون، على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات جنيه، وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.

القرض من قبل بنك مصر والبنك الأهلي

كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) بدلا من عبارة البنك المركزي المصري، إذ يُمنح القرض للشركة من قبل البنكين.

وتواصل خطة النواب اجتماعاتها اليوم لمناقشة مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق.

قانون المالية

كما تناقش اللجنة على مدار يومين، قانون المالية العامة الذي انتهت من مناقشة مواد الإصدار، وأكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ«الوطن»، أنّ مشاريع القوانين تمثل أهمية لحاجة الاقتصاد إليها، مشيرا إلى أنّ اللجنة تسعى لسرعة مناقشة التشريعات ورفع تقريرها للجنة العامة خلال الفترة المقبلة.

اجتماعات لجنة الموازنة

وتعقد لجنة الخطة والموازنة 7 اجتماعات الأسبوع الحالي، حيث تتاقش عدد من التشريعات والاتفاقيات، ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة بمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2019/2020 من خلال تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة.